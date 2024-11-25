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Posted 25 ноября, 08:33

Published 25 ноября, 08:33

Modified 25 ноября, 08:35

Updated 25 ноября, 08:35

Девушка-цыганка

Полиция устроила проверку цыган под лозунгом «Нет ненависти и вражде»

25 ноября 2024, 08:33
Фото: Изображение Midjourney. Девушка-цыганка

В Новосибирской области полиция провела рейд по цыганским таборам

В Новосибирской области завершился масштабный полицейский рейд в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Нет ненависти и вражде». Сотрудники правоохранительных органов проверили десятки цыганских домов.

За неделю сотрудники МВД посетили 87 адресов компактного проживания цыган. Итоги рейда озвучил начальник ГУ МВД по Новосибирской области Андрей Кульков на оперативном совещании в правительстве региона.

Рейд выявил два уголовных преступления, квалифицированных по статье 158 УК РФ («Кража»), и восемь административных нарушений, связанных с неисполнением родительских обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетних детей.

Помимо проверок цыганских домов, полицейские также провели рейды по местам проживания мигрантов. За неделю было выявлено 145 нарушений миграционного законодательства. 30 иностранных граждан были выдворены из региона.

Среди нарушений лидируют случаи нелегальной работы и фиктивной регистрации. Отдельное внимание уделяется объектам, где трудовая деятельность мигрантов запрещена. На 2025 год в Новосибирской области планируется сохранить ограничения на привлечение иностранцев к работе в ряде сфер, включая розничную торговлю табачными изделиями, деятельность такси и дошкольное образование.

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#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирская область#Полиция#Мигранты#Проверка#Нарушения#Рейд
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