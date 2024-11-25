Полиция устроила проверку цыган под лозунгом «Нет ненависти и вражде»

Среди нарушений лидируют случаи нелегальной работы и фиктивной регистрации. Отдельное внимание уделяется объектам, где трудовая деятельность мигрантов запрещена. На 2025 год в Новосибирской области планируется сохранить ограничения на привлечение иностранцев к работе в ряде сфер, включая розничную торговлю табачными изделиями, деятельность такси и дошкольное образование.