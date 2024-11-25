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Posted 25 ноября, 09:31

Published 25 ноября, 09:31

Modified 25 ноября, 09:33

Updated 25 ноября, 09:33

Семья Суховых

Родители выбрали для малыша странное и патриотичное имя

25 ноября 2024, 09:31
Фото: КДМЦ_Челны / T.me. Семья Суховых

Многодетная семья назовет своего сына Орешник

Многодетная семья Суховых из Набережных Челнов продолжает удивлять общественность выбором имен для своих детей. Родители России-Святосии-Святороссии следующего ребенка хотят назвать Орешником.

Владимир Сухов, глава семейства, недавно поделился своими размышлениями о том, как мог бы назвать 15-го ребенка. Среди вариантов — имя Орешник или Орешница, в зависимости от пола будущего малыша.

Имя, по мнению Сухова, должно не только быть красивым, но и нести глубокий смысл. В их семье это правило стало традицией. Так, младшую дочь, родившуюся в ноябре прошлого года, родители назвали Россия-Святосия-Святороссия — в честь любви к родной стране.

Отметим, что Владимир и его супруга Родушка воспитывают 14 детей. Среди них есть Природа, Река и даже Звезда. Родители хотят, чтобы дети гордились своими именами.

«Наша семья — это маленькая модель России: такая же большая, дружная и разнообразная», — говорит мужчина.

Имя Орешник, как он объяснил, символизирует природную силу, стойкость и единство. Сухов считает, что такие имена помогают детям чувствовать связь с их корнями, природой и культурой.

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#Алина Гурицкая#Общество#Россия#Имена#Традиции#Орешник
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