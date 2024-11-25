Родители выбрали для малыша странное и патриотичное имя

Имя, по мнению Сухова, должно не только быть красивым, но и нести глубокий смысл. В их семье это правило стало традицией. Так, младшую дочь, родившуюся в ноябре прошлого года, родители назвали Россия-Святосия-Святороссия — в честь любви к родной стране.