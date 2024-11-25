Россиянам посоветовали установить четкий лимит на траты к Новому году

Posted 25 ноября, 03:00
Published 25 ноября, 03:00
Modified 29 ноября, 09:38
Updated 29 ноября, 09:38
«Чтобы сохранить баланс между приятными покупками и обязательными повседневными расходами, необходимо заранее установить чёткий лимит на праздничные траты. Этот подход позволит избежать использования средств, предназначенных для основных нужд, таких как оплата жилья, коммунальных услуг или покупка продуктов питания», — пояснила она RT.
По словам эксперта, формирование бюджета требует внимательного анализа текущего финансового состояния.
«Начните с оценки общего дохода за период и учёта регулярных расходов, включая ежемесячные обязательные платежи. После определения остаточной суммы, безопасной для дополнительных трат, выделите фиксированную долю, которая будет направлена исключительно на приобретение подарков и другие праздничные нужды», — посоветовала специалист.
Также необходимо составить список людей, которым планируете сделать подарки, и распределить сумму, установленную в бюджете, между ними.
«Такой подход поможет понять, где можно сделать акцент на более значимых подарках, а где можно обойтись приятными презентами. Приоритизация получателей позволит вам определить, сколько вы готовы потратить на подарки для близких, друзей и коллег», — отметила Матвеева.
Кроме того, она порекомендовала комбинировать недорогие подарки с чем-то, что вы сделаете сами и вложите душу.
«Например, купите милую кружку и дополните её домашними печеньями. Также можно добавить персонализированный элемент, например, написать пожелание на открытке или прикрепить небольшую записку с тёплыми словами. Ещё один из вариантов — создать набор из нескольких недорогих, но полезных вещей. Например, объедините чай, свечу и полезную книгу», — рассказала финансовый консультант.
Договариваться о бюджете подарков заранее — это разумный и практичный подход, который помогает избежать множества сложностей, считает специалист.
«Прежде всего это позволяет оптимизировать расходы: когда все участники знают допустимую сумму, никто не чувствует давления потратить больше, чем вы запланировали. Кроме того, такая договорённость помогает избежать неудобных ситуаций, когда один человек дарит что-то дорогое, а другой — более скромное. Это избавляет от неловкости и делает процесс приятным для всех», — пояснила собеседница RT.
Ещё, по её словам, стоит избегать совершения покупок в последний момент, чтобы не сталкиваться с неоправданными дополнительными расходами.
«Такой подход расширит выбор предложений, а также позволит избежать дефицита товаров, который нередко возникает в предпраздничный период», — отметила Матвеева.
Раннее планирование также открывает возможность для заказа товаров в интернет-магазинах, где сроки доставки могут быть более длительными, особенно в пиковые периоды, добавила аналитик.
«Это позволяет не только сэкономить за счёт выбора поставщика с лучшей ценой, но и избежать излишней срочности, которая может приводить к покупкам по повышенным ценам или дополнительным расходам на экспресс-доставку. Следуя этим советам, вы сможете грамотно распределить финансы, порадовать своих близких и сохранить баланс между желанием подарить радость и заботой о своём кошельке», — заключила эксперт.