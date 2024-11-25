Россиянам посоветовали установить четкий лимит на траты к Новому году

«Прежде всего это позволяет оптимизировать расходы: когда все участники знают допустимую сумму, никто не чувствует давления потратить больше, чем вы запланировали. Кроме того, такая договорённость помогает избежать неудобных ситуаций, когда один человек дарит что-то дорогое, а другой — более скромное. Это избавляет от неловкости и делает процесс приятным для всех», — пояснила собеседница RT.