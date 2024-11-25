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Posted 25 ноября, 03:52

Published 25 ноября, 03:52

Modified 25 ноября, 03:54

Updated 25 ноября, 03:54

Рыба была большой

Рыбачка выловила из Грязнухи монстра — как он выглядит

25 ноября 2024, 03:52
Фото: 1MI. Рыба была большой

Под Новосибирском в озере Грязнуха рыбачка поймала огромного ротана

В Новосибирской области выловили большого ротана: уловом поделилась сибирячка.

Рыбу поймали в Колыванском районе в озере Грязнуха (название от местных жителей). Сейчас там водится ротан в большом количестве.

За пару минут сибирячка выловила сразу несколько особей. Приманкой была куриная шкура и сало. На крючок попался большой ротан, весом почти 500 гр. Пользователи Сети восхитились такой удачей.

Обычно ротан гораздо меньше весом, поэтому случай действительно удивительный, уточняет издание VN.ru. Ранее эта рыба водилась только на Дальнем Востоке. За пару лет она приспособилась и к морозам в Сибири.

«Да, это просто монстр, очень крупный экземпляр», — сказала доктор биологических наук Елена Ядренкина.

Самую большую щуку в своей жизни выловила жительница Новосибирска. Ее размеры впечатляют — весила рыба 6кг.

Фото: предоставлены Анной Водопьяновой
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Рыбалка#Рыба#Колыванский район
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