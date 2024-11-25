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Posted 25 ноября, 01:25

Published 25 ноября, 01:25

Modified 25 ноября, 01:27

Updated 25 ноября, 01:27

Квартира стоит миллион

Самая маленькая квартира продается в Новосибирске — как выглядят эти 10 квадратов

25 ноября 2024, 01:25
Фото: Изображение Midjourney. Квартира стоит миллион

В Новосибирске продается маленькая квартира в 10 квадратов

В Новосибирске на продажу выставлена маленькая квартира: объявление опубликовано на одном из сайтов.

Мини-студия продается в Кировском районе. Квартира расположена в доме на улице Виктора Шевелева, на 1-м этаже.

Внутри стоит диван, есть ковер и санузел с раковиной. Площадь жилища — всего 10 квадратов. Просят за квартиру 1,2 млн рублей.

Продавец уточняет, что студия не предназначена для жилья. Ее можно использовать в коммерческих целях.

Фото: Авито

Недавно в Новосибирске изъяли крупную партию мяса. Ее общий объем достиг 78 тысячи кг. Продавали продукцию на черном рынке нелегально. Также жители города возмущены продавцами незамерзаек для автомобилей. Они ставят свои машины в неположенном месте и мешают проезду.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Продажа#Недвижимость#Жилье#Квартира
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