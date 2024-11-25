Самая маленькая квартира продается в Новосибирске — как выглядят эти 10 квадратов

Недавно в Новосибирске изъяли крупную партию мяса. Ее общий объем достиг 78 тысячи кг. Продавали продукцию на черном рынке нелегально. Также жители города возмущены продавцами незамерзаек для автомобилей. Они ставят свои машины в неположенном месте и мешают проезду.