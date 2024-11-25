Самая маленькая квартира продается в Новосибирске — как выглядят эти 10 квадратов

Posted 25 ноября, 01:25
Published 25 ноября, 01:25
Modified 25 ноября, 01:27
Updated 25 ноября, 01:27
Мини-студия продается в Кировском районе. Квартира расположена в доме на улице Виктора Шевелева, на 1-м этаже.
Внутри стоит диван, есть ковер и санузел с раковиной. Площадь жилища — всего 10 квадратов. Просят за квартиру 1,2 млн рублей.
Продавец уточняет, что студия не предназначена для жилья. Ее можно использовать в коммерческих целях.
Недавно в Новосибирске изъяли крупную партию мяса. Ее общий объем достиг 78 тысячи кг. Продавали продукцию на черном рынке нелегально. Также жители города возмущены продавцами незамерзаек для автомобилей. Они ставят свои машины в неположенном месте и мешают проезду.