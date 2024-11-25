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Posted 25 ноября, 06:24

Published 25 ноября, 06:24

Modified 25 ноября, 06:26

Updated 25 ноября, 06:26

В город вернется тепло

Снегопад обрушится на Новосибирск с приходом аномального потепления — когда ждать

25 ноября 2024, 06:24
Фото: Эмилия Губарева. atas.info. В город вернется тепло

Тепло вернется в Новосибирск до конца ноября 2024

В Новосибирске сохраняется аномальное тепло в ноябре: об этом свидетельствуют данные погодных сервисов.

Всю предстоящую неделю в Новосибирске ожидается -4…-5 днем и -9 ночью. Дни станут ясными, солнечными и без осадков. Дождь со снегом начнется с 1 декабря.

С началом зимы потеплеет до +1 днем и -2 ночью. Такая погода продержится до начала следующих выходных. Об этом свидетельствуют данные gismeteo.

«Яндекс. Погода» тоже обещает теплую неделю с 25 ноября. Максимально потеплеет до -4 в светлое время суток. С 1 декабря начнет падать снег, но будет тепло до -3.

Сайт world-weather прогнозирует в ноябре -8…-5. А вот 3 и 4 декабря потеплеет до 0. Начнутся снегопады. Холода до -11 начнутся с 5 числа месяца.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Погода#Осень#Тепло#Зима#Снег
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