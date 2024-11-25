Снегопад обрушится на Новосибирск с приходом аномального потепления — когда ждать

Posted 25 ноября, 06:24
Published 25 ноября, 06:24
Modified 25 ноября, 06:26
Updated 25 ноября, 06:26
Всю предстоящую неделю в Новосибирске ожидается -4…-5 днем и -9 ночью. Дни станут ясными, солнечными и без осадков. Дождь со снегом начнется с 1 декабря.
С началом зимы потеплеет до +1 днем и -2 ночью. Такая погода продержится до начала следующих выходных. Об этом свидетельствуют данные gismeteo.
«Яндекс. Погода» тоже обещает теплую неделю с 25 ноября. Максимально потеплеет до -4 в светлое время суток. С 1 декабря начнет падать снег, но будет тепло до -3.
Сайт world-weather прогнозирует в ноябре -8…-5. А вот 3 и 4 декабря потеплеет до 0. Начнутся снегопады. Холода до -11 начнутся с 5 числа месяца.