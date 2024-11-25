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Posted 25 ноября, 06:23

Published 25 ноября, 06:23

Modified 25 ноября, 06:25

Updated 25 ноября, 06:25

Самолет не может вылететь

Сотни человек не могут вылететь до Новосибирска из-за метели

25 ноября 2024, 06:23
Фото: atas.info. Самолет не может вылететь
До Новосибирска не могут добраться пассажиры в другом регионе, о чем информирует Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Непогода наблюдается 25 ноября в Норильске. Оттуда не может вылететь самолет до Новосибирска. Перевозку осуществляет компания S7.

Происходит это из-за погоды: в Красноярском крае сильная метель и плохая видимость. В аэропорту находятся 147 пассажиров, желающих прилететь в столицу Сибири.

Также рейсы не осуществляются и до других регионов. Всего ожидают вылет 500 человек. Прокуратура начала проверку соблюдения прав пассажиров.

Недавно на паспортном контроле произошла давка: пассажиры толпились в аэропорту Толмачево.

Новосибирский самолет получил предупреждение о столкновении — что случилось
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#Эмилия Губарева#Транспорт#Новосибирск#Аэропорт#Самолет#Задержка#Пассажиры#Красноярск
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