Сотни человек не могут вылететь до Новосибирска из-за метели

Posted 25 ноября, 06:23
Published 25 ноября, 06:23
Modified 25 ноября, 06:25
Updated 25 ноября, 06:25
Непогода наблюдается 25 ноября в Норильске. Оттуда не может вылететь самолет до Новосибирска. Перевозку осуществляет компания S7.
Происходит это из-за погоды: в Красноярском крае сильная метель и плохая видимость. В аэропорту находятся 147 пассажиров, желающих прилететь в столицу Сибири.
Также рейсы не осуществляются и до других регионов. Всего ожидают вылет 500 человек. Прокуратура начала проверку соблюдения прав пассажиров.
Недавно на паспортном контроле произошла давка: пассажиры толпились в аэропорту Толмачево.