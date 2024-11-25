Свыше 1000 компаний подключилось к сервису электронных заказных писем «Почты России»

По утверждению Нечаева, в текущем году доля цифровых и гибридных писем, а также писем, оплаченных с помощью электронных марок, составит от 48,5 до 50,5% от общего объема почтовых отправлений. Возрастает интерес к этому формату как со стороны государственных структур и коммерческих компаний, так и среди физических лиц, пишут newizv.ru.