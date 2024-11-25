Свыше 1000 компаний подключилось к сервису электронных заказных писем «Почты России»

Posted 25 ноября, 15:31
Published 25 ноября, 15:31
Modified 25 ноября, 15:32
Updated 25 ноября, 15:32
По утверждению Нечаева, в текущем году доля цифровых и гибридных писем, а также писем, оплаченных с помощью электронных марок, составит от 48,5 до 50,5% от общего объема почтовых отправлений. Возрастает интерес к этому формату как со стороны государственных структур и коммерческих компаний, так и среди физических лиц, пишут newizv.ru.
Нечаев также отметил, что в 2024 году более тысячи организаций стали пользователями сервиса электронных заказных писем, при этом количество отправленных цифровых писем может вырасти на 50–60 миллионов.
Представитель «Почты России» добавил, что электронная почтовая система позволяет отправлять письма с той же информацией и уровнем верификации, что и традиционные бумажные отправления, но в цифровом формате. Система фиксирует данные об отправителе и получателе, а также подтверждает получение письма.
В разговоре с журналистами Нечаев подчеркнул, что цифровые письма обеспечивают более высокий уровень безопасности и проверки по сравнению с мессенджерами или обычной электронной почтой. Хотя электронные письма и мессенджеры удобны для неформального общения, они менее надежны для случаев, требующих юридической силы и подтвержденной достоверности либо хранения данных в течение длительного времени.
В мессенджерах сообщения могут быть удалены, есть вероятность анонимности пользователей, а также нередки случаи мошенничества через поддельные или схожие адреса электронной почты. Для устранения этих недостатков были разработаны цифровые и гибридные письма.
Антон Нечаев подчеркнул, что доставка таких писем обеспечивается даже в том случае, если получатель не подключён к системе. Это становится особенно важным для государственных учреждений, которым трудно отслеживать переход адресатов на электронный формат.
По словам директора по развитию продуктов и сервисов «Почты России», в будущем до 95% всей почтовой корреспонденции будет отправляться в цифровом виде. Однако некоторые ситуации все равно будут требовать использования традиционных писем — например, для пересылки документов с оригинальной печатью или уникальных предметов.
Ранее Михаил Волков, генеральный директор «Почты России», обсудил с прессой ключевые приоритеты в работе организации. Он подчеркнул, что компания ориентирована на потребности клиентов. «Почта России» активно дорабатывает существующие продукты и разрабатывает новые решения с учетом мнений пользователей.
Команда организации регулярно проводит анализ и собирает отзывы, чтобы оставаться на шаг впереди. В «Почте России» убеждены, что успешным является бизнес, который умеет слушать и слышать своих клиентов. Именно так создается ценность и укрепляется доверие к компании. Михаил Волков также отметил, что эффективность работы «Почты России» оценивается по уровню удовлетворенности клиентов качеством предоставляемых услуг.