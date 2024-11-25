Толстяк из Новосибирска похудел на 45 кг — как ему это удалось

Он начал гулять по часу в день, завтракать не бутербродами, а полезными продуктами и не есть перед сном. Благодаря измененному питанию, он скинул 45 кг за полтора года, пишет КП-Новосибирск. Сейчас он весит 72 кг и чувствует себя прекрасно. Ранее певец Шура тоже похудел на 40 кг.