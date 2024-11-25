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Posted 25 ноября, 04:25

Published 25 ноября, 04:25

Modified 25 ноября, 04:27

Updated 25 ноября, 04:27

Новосибирец избавился от неправильной еды

Толстяк из Новосибирска похудел на 45 кг — как ему это удалось

25 ноября 2024, 04:25
Фото: Изображение Midjourney. Новосибирец избавился от неправильной еды

Житель Новосибирска похудел на 45 кг за полтора года

Мужчина из Новосибирска похудел, вдохновившись примером из шоу-бизнеса: подробности своей истории рассказал сибиряк.

Андрею Трухину 38 лет. Сейчас он выглядит по-спортивному, но еще десять лет назад картинка была совершенно другой: он весил за 100 кг. Лишние килограммы появились от сидячей работы.

Когда его вес достиг отметки 117, сибиряк задумался. Увидев фотографию продюсера Максима Фадеева, который похудел на 100 кг. Вдохновившись им, Андрей взялся за свое тело.

Он начал гулять по часу в день, завтракать не бутербродами, а полезными продуктами и не есть перед сном. Благодаря измененному питанию, он скинул 45 кг за полтора года, пишет КП-Новосибирск. Сейчас он весит 72 кг и чувствует себя прекрасно. Ранее певец Шура тоже похудел на 40 кг.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Здоровье#Еда#Похудение
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