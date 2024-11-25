Толстяк из Новосибирска похудел на 45 кг — как ему это удалось

Posted 25 ноября, 04:25
Published 25 ноября, 04:25
Modified 25 ноября, 04:27
Updated 25 ноября, 04:27
Андрею Трухину 38 лет. Сейчас он выглядит по-спортивному, но еще десять лет назад картинка была совершенно другой: он весил за 100 кг. Лишние килограммы появились от сидячей работы.
Когда его вес достиг отметки 117, сибиряк задумался. Увидев фотографию продюсера Максима Фадеева, который похудел на 100 кг. Вдохновившись им, Андрей взялся за свое тело.
Он начал гулять по часу в день, завтракать не бутербродами, а полезными продуктами и не есть перед сном. Благодаря измененному питанию, он скинул 45 кг за полтора года, пишет КП-Новосибирск. Сейчас он весит 72 кг и чувствует себя прекрасно. Ранее певец Шура тоже похудел на 40 кг.