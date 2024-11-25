Цены на масло станут стабильными — подписано соглашение

Posted 25 ноября, 06:23
Published 25 ноября, 06:23
Modified 25 ноября, 06:25
Updated 25 ноября, 06:25
Документ о сдерживании роста цен на сливочное масло подписан в Новосибирской области. Об этом стало известно на совещании в правительстве.
Как отметил глава министерства с/х Андрей Шинделов, не повышать цены согласились несколько комбинатов: Чановский, Тогучинский и Толмачевский. Еще рассматривается возможность присоединения двух заводов: Доволенский и «Ирмень».
Только за последний год масло подорожало на 30%. Причиной тому стали большие затраты на его производство. Цены стали выше не только в магазинах, но и от частников.