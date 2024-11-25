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Posted 25 ноября, 06:23

Published 25 ноября, 06:23

Modified 25 ноября, 06:25

Updated 25 ноября, 06:25

Масло стало дороже

Цены на масло станут стабильными — подписано соглашение

25 ноября 2024, 06:23
Фото: Изображение Midjourney. Масло стало дороже

В Новосибирской области подписано соглашение по стабилизации цен на масло

Масло перестанет расти в стоимости в Новосибирской области: соглашение о стабильности цены подписано региональным правительством.

Документ о сдерживании роста цен на сливочное масло подписан в Новосибирской области. Об этом стало известно на совещании в правительстве.

Как отметил глава министерства с/х Андрей Шинделов, не повышать цены согласились несколько комбинатов: Чановский, Тогучинский и Толмачевский. Еще рассматривается возможность присоединения двух заводов: Доволенский и «Ирмень».

Только за последний год масло подорожало на 30%. Причиной тому стали большие затраты на его производство. Цены стали выше не только в магазинах, но и от частников.

Цены на сливочное масло в Новосибирске — чего ждать покупателям
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Цены#Продукты#Сливочное масло#Масло
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