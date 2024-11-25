В Новосибирске ГАЗель на скорости влетела в столб

Posted 25 ноября, 02:40
Published 25 ноября, 02:40
Modified 25 ноября, 02:42
Updated 25 ноября, 02:42
Все случилось вечером 24 ноября. По проспекту Димитрова ехала ГАЗель. В тоннеле случилось дорожно-транспортное происшествие. Газель врезалась в стену, задев столб, сообщали очевидцы в соцсетях.
По данным МАСС, авария в Железнодорожном районе действительно была серьезной. Из-за наезда на препятствие пострадал человек. Это была женщина, которой 29 лет. Она получила ссадины и ушибы. Пострадавшую увезли на скорой.
Днем ранее парень погиб в ДТП с иномаркой в Новосибирске. Ему было 23 года. Также есть пострадавшие. Недавно виновника ДТП с погибшим ребенком арестовали в Новосибирске.