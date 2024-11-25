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Posted 25 ноября, 02:40

Published 25 ноября, 02:40

Modified 25 ноября, 02:42

Updated 25 ноября, 02:42

Есть пострадавшая

В Новосибирске ГАЗель на скорости влетела в столб

25 ноября 2024, 02:40
Фото: 1MI. Есть пострадавшая
Авария с ГАЗелью произошла в Новосибирске, подробности сообщили в МАСС.

Все случилось вечером 24 ноября. По проспекту Димитрова ехала ГАЗель. В тоннеле случилось дорожно-транспортное происшествие. Газель врезалась в стену, задев столб, сообщали очевидцы в соцсетях.

По данным МАСС, авария в Железнодорожном районе действительно была серьезной. Из-за наезда на препятствие пострадал человек. Это была женщина, которой 29 лет. Она получила ссадины и ушибы. Пострадавшую увезли на скорой.

Днем ранее парень погиб в ДТП с иномаркой в Новосибирске. Ему было 23 года. Также есть пострадавшие. Недавно виновника ДТП с погибшим ребенком арестовали в Новосибирске.

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#Эмилия Губарева#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#ДТП#Авария
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