В Новосибирске вскрылись факты исчезновения денег с вклада после гибели владельцев

Особенно странным оказался факт, что банковская карта Александра пропала из его квартиры в день трагедии. По словам Елены, карта активно использовалась для оплаты покупок в течение недели после гибели. Понимая, что сама не сможет выяснить, куда делись деньги, Елена обратилась в полицию и прокуратуру. Однако за полгода расследования ответа так и не получила.