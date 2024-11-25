В Новосибирске вскрылись факты исчезновения денег с вклада после гибели владельцев

Posted 25 ноября, 08:06
Published 25 ноября, 08:06
Modified 25 ноября, 08:08
Updated 25 ноября, 08:08
Для Елены ударом стала не только гибель 26-летнего сына Александра, но и открывшиеся после этого обстоятельства. Молодого человека обнаружили с огнестрельным ранением 30 декабря 2023 года. Спустя полгода Елена, вступив в наследство, выяснила, что банковский вклад сына в размере 530 тысяч рублей испарился.
«В нотариальной конторе, когда я обратилась, мне сказали предоставить бумаги. Пошли мы с мужем по всем банкам, узнать были ли какие-то вклады, счета или кредиты. Оказалось, что у него был вклад на 530 тысяч рублей в Сбербанке. Мы предоставили свидетельство о смерти, написали заявление в банке, что сына уже нет в живых, будьте добры, заблокируйте все счета», — вспоминает женщина в разговоре с изданием «Прецедент».
Особенно странным оказался факт, что банковская карта Александра пропала из его квартиры в день трагедии. По словам Елены, карта активно использовалась для оплаты покупок в течение недели после гибели. Понимая, что сама не сможет выяснить, куда делись деньги, Елена обратилась в полицию и прокуратуру. Однако за полгода расследования ответа так и не получила.
На фоне разрастающегося конфликта банк внезапно предложил возместить украденные средства. Елене позвонили и сообщили, что после проверки установлено: со счета действительно сняли 498 тысяч рублей. Но женщина не теряет надежды, что правоохранительные органы все же найдут виновных.
Ситуация Елены Бубновой, к сожалению, не уникальна. Вдова Наталья Абрамова из Новосибирска столкнулась с аналогичной проблемой. После гибели ее мужа со счета пропало 1,3 миллиона рублей.
Как выяснилось, злоумышленники через интернет-банк закрыли счет с использованием перевыпущенной SIM-карты. Примечательно, что карта была оформлена якобы по паспорту скончавшегося, причем в другом регионе — в подмосковном Одинцово. Суд обязал банк вернуть вдове деньги, но найти виновных пока не удалось.