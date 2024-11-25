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Posted 25 ноября, 08:06

Published 25 ноября, 08:06

Modified 25 ноября, 08:08

Updated 25 ноября, 08:08

Отделение Сбербанка

В Новосибирске вскрылись факты исчезновения денег с вклада после гибели владельцев

25 ноября 2024, 08:06
Фото: 1MI. Отделение Сбербанка
У погибшего жителя Новосибирска сразу после смерти со счета пропали полмиллиона рублей. Подозрительную историю рассказала его мать Елена Бубнова.

Для Елены ударом стала не только гибель 26-летнего сына Александра, но и открывшиеся после этого обстоятельства. Молодого человека обнаружили с огнестрельным ранением 30 декабря 2023 года. Спустя полгода Елена, вступив в наследство, выяснила, что банковский вклад сына в размере 530 тысяч рублей испарился.

«В нотариальной конторе, когда я обратилась, мне сказали предоставить бумаги. Пошли мы с мужем по всем банкам, узнать были ли какие-то вклады, счета или кредиты. Оказалось, что у него был вклад на 530 тысяч рублей в Сбербанке. Мы предоставили свидетельство о смерти, написали заявление в банке, что сына уже нет в живых, будьте добры, заблокируйте все счета», — вспоминает женщина в разговоре с изданием «Прецедент».

Особенно странным оказался факт, что банковская карта Александра пропала из его квартиры в день трагедии. По словам Елены, карта активно использовалась для оплаты покупок в течение недели после гибели. Понимая, что сама не сможет выяснить, куда делись деньги, Елена обратилась в полицию и прокуратуру. Однако за полгода расследования ответа так и не получила.

Елена БубноваЕлена Бубнова
Елена Бубнова. Фото: «Прецедент»

На фоне разрастающегося конфликта банк внезапно предложил возместить украденные средства. Елене позвонили и сообщили, что после проверки установлено: со счета действительно сняли 498 тысяч рублей. Но женщина не теряет надежды, что правоохранительные органы все же найдут виновных.

Ситуация Елены Бубновой, к сожалению, не уникальна. Вдова Наталья Абрамова из Новосибирска столкнулась с аналогичной проблемой. После гибели ее мужа со счета пропало 1,3 миллиона рублей.

Как выяснилось, злоумышленники через интернет-банк закрыли счет с использованием перевыпущенной SIM-карты. Примечательно, что карта была оформлена якобы по паспорту скончавшегося, причем в другом регионе — в подмосковном Одинцово. Суд обязал банк вернуть вдове деньги, но найти виновных пока не удалось.

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