В Новосибирской области знакомые рассказали о застреленной охотником женщине

Posted 25 ноября, 07:40
Published 25 ноября, 07:40
Modified 25 ноября, 07:42
Updated 25 ноября, 07:42
Все произошло 23 ноября в вечернее время, недалеко от Барабинска. На охоту вышел 29-летний мужчина. Предполагается, что он услышал шорох в кустах и выстрелил два раза. За кустами были люди. Пуля попала в женщину и еще в одного человека. Пострадавших доставили в больницу. Сибирячка скончалась, а ее спутник пострадал от касательного ранения.
Как оказалось, убитая шла вместе с сожителем после рыбалки. Они по пути заметили облепиху и решили ее поесть. Охотник, вероятно, подумал, что в кустах косуля, поэтому совершил выстрел, пишет КП-Новосибирск.
Охотился сибиряк не один, а в компании еще двух товарищей. Когда они увидели, что мужчина тащит раненую к дороге, то тут же отвезли ее в больницу. Операция по спасению жизни длилась несколько часов. Однако выжить ей не удалось. Предполагаемого виновника задержали. Возбуждено дело по факту убийства по неосторожности. Если вину подозреваемого докажут, то ему грозит до двух лет колонии.