В Новосибирской области знакомые рассказали о застреленной охотником женщине

Охотился сибиряк не один, а в компании еще двух товарищей. Когда они увидели, что мужчина тащит раненую к дороге, то тут же отвезли ее в больницу. Операция по спасению жизни длилась несколько часов. Однако выжить ей не удалось. Предполагаемого виновника задержали. Возбуждено дело по факту убийства по неосторожности. Если вину подозреваемого докажут, то ему грозит до двух лет колонии.