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Posted 25 ноября, 06:22

Published 25 ноября, 06:22

Modified 25 ноября, 06:24

Updated 25 ноября, 06:24

Розетка и провод

Жители Кировского района остались без электричества — что произошло

25 ноября 2024, 06:22
Фото: 1MI. Розетка и провод

В Новосибирске экскаватор оборвал кабели и лишил микрорайон электричества

Сегодня жители улиц Петухова и Зорге в Новосибирске столкнулись с отключением электроэнергии. Предполагается, что проблема возникла из-за работы спецтехники.

По словам местных жителей, причиной инцидента стало повреждение кабеля экскаватором во время строительных работ на улице Петухова.

Место аварииМесто аварии
Место аварии. Фото: Инцидент Новосибирск

Согласно карте отключений Новосибирска, без света остаются 24 дома на улице Зорге. Жители сообщают, что электричество пропало в первой половине дня, и точное время восстановления пока неизвестно.

Юез света остались 24 домаЮез света остались 24 дома
Юез света остались 24 дома. Фото: Карта отключений ЖКХ

Энергетики обещают, что восстановят электроснабжение к 14:40. На месте уже работают специалисты.

Из-за аварийного отключения сотни жителей Новосибирска остались без электричества
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#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирск#Авария#Электричество#Свет#Энергетики
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