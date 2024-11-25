Жители Кировского района остались без электричества — что произошло

Posted 25 ноября, 06:22
Published 25 ноября, 06:22
Modified 25 ноября, 06:24
Updated 25 ноября, 06:24
По словам местных жителей, причиной инцидента стало повреждение кабеля экскаватором во время строительных работ на улице Петухова.
Согласно карте отключений Новосибирска, без света остаются 24 дома на улице Зорге. Жители сообщают, что электричество пропало в первой половине дня, и точное время восстановления пока неизвестно.
Энергетики обещают, что восстановят электроснабжение к 14:40. На месте уже работают специалисты.