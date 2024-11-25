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Posted 25 ноября, 02:00

Published 25 ноября, 02:00

Modified 25 ноября, 02:02

Updated 25 ноября, 02:02

Отопление возвращено

Жителям Новосибирска вернули отопление после коммунальной аварии

25 ноября 2024, 02:00
Фото: 1MI. Отопление возвращено
В Новосибирске отключали отопление в 100 домах: спустя сутки оно возвращено, о чем говорит карта аварийных отключений города.

Без тепла сидели новосибирцы с 7 утра 24 ноября. Это касалось домов на улицах Ленинского района. Под отключение попали 100 домов.

Произошло это из-за коммунальной аварии. Был найден дефект на теплотрассе. Чтобы его устранить, потребовались сутки. К 6 утра 25 ноября тепло вернули в дома.

Также для работ закрывался перекресток улиц Оборонной и Связистов. В настоящий момент его снова открыли для проезда, о чем проинформировали в мэрии.

Ранее председатель СК России Александр Бастрыкин поручил проверить постоянные отключения воды и тепла в селе Линево.

В Новосибирске почти 100 домов остались без отопления
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#Эмилия Губарева#Транспорт#Новосибирск#Отопление#Проезд#Коммунальная авария#Дома
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