Жителям Новосибирска вернули отопление после коммунальной аварии

Posted 25 ноября, 02:00
Published 25 ноября, 02:00
Modified 25 ноября, 02:02
Updated 25 ноября, 02:02
Без тепла сидели новосибирцы с 7 утра 24 ноября. Это касалось домов на улицах Ленинского района. Под отключение попали 100 домов.
Произошло это из-за коммунальной аварии. Был найден дефект на теплотрассе. Чтобы его устранить, потребовались сутки. К 6 утра 25 ноября тепло вернули в дома.
Также для работ закрывался перекресток улиц Оборонной и Связистов. В настоящий момент его снова открыли для проезда, о чем проинформировали в мэрии.
Ранее председатель СК России Александр Бастрыкин поручил проверить постоянные отключения воды и тепла в селе Линево.