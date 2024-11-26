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Posted 26 ноября, 16:36

Published 26 ноября, 16:36

Modified 26 ноября, 16:38

Updated 26 ноября, 16:38

Речной вокзал расположится на набережной р. Обь

300 миллионов потратят на новый речной вокзал в Новосибирске

26 ноября 2024, 16:36
Фото: 1MI. Речной вокзал расположится на набережной р. Обь
Стоимость нового речного вокзала предварительно оценивается в 300 миллионов рублей. Подробнее о новом проекте рассказал в ТАСС директор компании «Речфлот» Антон Бочаров.

Новое здание речного вокзала расположится на месте основного причала на набережной р. Обь. Его площадь составит порядка 1,5 тыс. кв. м.

В новом двухэтажном здании пассажиры смогут не только купить билеты, но также провести время в кафе и в комфортной зоне ожидания. Сейчас проводятся переговоры между перевозчиком и правительством региона.

Летом этого года в правительство обратились организаторы круиза по р.Обь и предложили построить речной вокзал. Напомним, старое здание было повреждено в пожаре 2003 года. Сейчас пассажиры речного транспорта ждут отправления у причала.

Ранее сообщалось о частичном обновлении троллейбусного парка в Новосибирске. За два года в город поставили более 200 новых троллейбусов.

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