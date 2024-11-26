300 миллионов потратят на новый речной вокзал в Новосибирске

Posted 26 ноября, 16:36
Published 26 ноября, 16:36
Modified 26 ноября, 16:38
Updated 26 ноября, 16:38
Новое здание речного вокзала расположится на месте основного причала на набережной р. Обь. Его площадь составит порядка 1,5 тыс. кв. м.
В новом двухэтажном здании пассажиры смогут не только купить билеты, но также провести время в кафе и в комфортной зоне ожидания. Сейчас проводятся переговоры между перевозчиком и правительством региона.
Летом этого года в правительство обратились организаторы круиза по р.Обь и предложили построить речной вокзал. Напомним, старое здание было повреждено в пожаре 2003 года. Сейчас пассажиры речного транспорта ждут отправления у причала.
Ранее сообщалось о частичном обновлении троллейбусного парка в Новосибирске. За два года в город поставили более 200 новых троллейбусов.