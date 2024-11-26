Бастрыкин требует разобраться в смерти школьницы в Новосибирске

Posted 26 ноября, 02:45
Published 26 ноября, 02:45
Modified 26 ноября, 02:47
Updated 26 ноября, 02:47
Все случилось в 2018 году. 10-летняя девочка попала в детскую клиническую больницу. Врачи не нашли у нее язву брюшной полости и произвели неправильное лечение. Спустя месяц ребенок скончался.
Сначала медикам предъявили обвинение, затем закрыли дело из-за истечения срока давности, однако после расследование вновь восстановили. Виновные так и не понесли ответственность.
Глава СКР Александр Бастрыкин поручил новосибирскому Следкому разобраться в ситуации и представить доклад о ходе расследования. Также председатель ведомства поручил доложить ему об инциденте с упавшей глыбой на ребенка.