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Posted 26 ноября, 02:45

Published 26 ноября, 02:45

Modified 26 ноября, 02:47

Updated 26 ноября, 02:47

Девочка скончалась

Бастрыкин требует разобраться в смерти школьницы в Новосибирске

26 ноября 2024, 02:45
Фото: Изображение Midjourney. Девочка скончалась
В обстоятельствах смерти девочки в новосибирской больнице требует разобраться глава СКР, сообщили в ведомстве.

Все случилось в 2018 году. 10-летняя девочка попала в детскую клиническую больницу. Врачи не нашли у нее язву брюшной полости и произвели неправильное лечение. Спустя месяц ребенок скончался.

Сначала медикам предъявили обвинение, затем закрыли дело из-за истечения срока давности, однако после расследование вновь восстановили. Виновные так и не понесли ответственность.

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил новосибирскому Следкому разобраться в ситуации и представить доклад о ходе расследования. Также председатель ведомства поручил доложить ему об инциденте с упавшей глыбой на ребенка.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Дети#Школьники#Уголовное дело#Александр Бастрыкин
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