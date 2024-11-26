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Posted 26 ноября, 04:16

Published 26 ноября, 04:16

Modified 26 ноября, 04:18

Updated 26 ноября, 04:18

Процесс задержания

Бежавшего за рубеж новосибирца арестовали за оправдание терроризма

26 ноября 2024, 04:16
Фото: УФСБ России по Новосибирской области. Процесс задержания
В Бердске задержали местного жителя, подозреваемого в оправдании терроризма, сообщили в УФСБ России по Новосибирской области.

По данным следствия, в ноябре 2023 года мужчина, ранее участвовавший в праворадикальных и националистических движениях, оставил комментарий в Telegram-канале под публикацией, связанной с нападением на автомобиль подполковника ФСБ в Брянской области. Ответственность за атаку взяла на себя запрещенная в России организация «Русский добровольческий корпус»*. Как уточняется, комментарий содержал высказывания, которые следствие трактует как публичное оправдание терроризма.

До этого, в 2022 году, мужчина, уклоняясь от частичной мобилизации, бежал в Казахстан, где пытался получить политическое убежище через западные дипмиссии. Также известно, что он поддерживал связь с участниками украинских террористических организаций через запрещенные в России соцсети.

В отношении бердчанина возбуждено уголовное дело по статье «Публичное оправдание терроризма с помощью сети Интернет». Обвиняемого взяли под стражу на два месяца. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

*признан террористической организацией и запрещен на территории РФ

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#Алина Гурицкая#Происшествия#Новосибирская область#Уголовное дело#Арест#ФСБ#Бердск#Терроризм
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