Бежавшего за рубеж новосибирца арестовали за оправдание терроризма

По данным следствия, в ноябре 2023 года мужчина, ранее участвовавший в праворадикальных и националистических движениях, оставил комментарий в Telegram-канале под публикацией, связанной с нападением на автомобиль подполковника ФСБ в Брянской области. Ответственность за атаку взяла на себя запрещенная в России организация «Русский добровольческий корпус»*. Как уточняется, комментарий содержал высказывания, которые следствие трактует как публичное оправдание терроризма.