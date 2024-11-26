Более 7 тысяч мигрантов въехали в Новосибирскую область за неделю

Posted 26 ноября, 17:58
Published 26 ноября, 17:58
Modified 26 ноября, 18:00
Updated 26 ноября, 18:00
За неделю из Новосибирской области выдворили 30 иностранных граждан за нарушение миграционного законодательства. Всего по сообщению МВД прибыло 7 076 иностранцев. Около тысячи из приезжих намерены остаться работать.
Тем не менее, на данный момент число уехавших трудовых мигрантов превышает число прибывших. За неделю регион покинули 10 058 человек.
Ранее новосибирский депутат Сулейманов назвал отток мигрантов вредным для экономики региона. По словам политика, отказаться от труда приезжих невозможно, однако необходимо работать над улучшением условий их проживания и труда в России.