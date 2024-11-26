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Posted 26 ноября, 05:08

Published 26 ноября, 05:08

Modified 26 ноября, 05:10

Updated 26 ноября, 05:10

Пилот выиграл суд

Бывший пилот S7 отсудил пожизненную компенсацию за подорванное здоровье

26 ноября 2024, 05:08
Фото: atas.info. Пилот выиграл суд
Экс-сотрудник авиакомпании будет получать ежемесячную компенсацию: стало известно почему.

Бывший пилот протрудился 24 года в авиации. За столько времени его здоровье начало ухудшаться. Он получил заболевание и не смог больше работать.

Мужчина решил пойти в суд, чтобы получить компенсацию от своего работодателя — компании S7. Капитан воздушного судна выиграл дело. Ему один раз выплатили 10 миллионов рублей и также ежемесячно будут платить по 350 тысяч рублей.

Подобный случай был и в Новосибирске. Пилоту тоже удалось получить выплаты за подорванное здоровье. Ему выплатили 1,4 миллиона рублей и теперь выплачивают по 72 тысячи рублей.

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#Эмилия Губарева#Транспорт#Новосибирск#Суд#Компенсация#S7#Авиакомпания#Пилот
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