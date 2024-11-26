Бывший пилот S7 отсудил пожизненную компенсацию за подорванное здоровье

Posted 26 ноября, 05:08
Published 26 ноября, 05:08
Modified 26 ноября, 05:10
Updated 26 ноября, 05:10
Бывший пилот протрудился 24 года в авиации. За столько времени его здоровье начало ухудшаться. Он получил заболевание и не смог больше работать.
Мужчина решил пойти в суд, чтобы получить компенсацию от своего работодателя — компании S7. Капитан воздушного судна выиграл дело. Ему один раз выплатили 10 миллионов рублей и также ежемесячно будут платить по 350 тысяч рублей.
Подобный случай был и в Новосибирске. Пилоту тоже удалось получить выплаты за подорванное здоровье. Ему выплатили 1,4 миллиона рублей и теперь выплачивают по 72 тысячи рублей.