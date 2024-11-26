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Posted 26 ноября, 11:45

Published 26 ноября, 11:45

Modified 26 ноября, 11:47

Updated 26 ноября, 11:47

Бывший следователь рассказал, почему быстро нашли обманувшего Долину мошенника

26 ноября 2024, 11:45
Эксперт отметил, что дела о мошенничестве против известных людей расследуются быстрее. Он связал это с кадровыми проблемами в правоохранительных органах.

Агентство «Ридус» пообщалось с бывшим следователем прокуратуры Вадимом Багатурия. Он прокомментировал задержание мошенника Артура Каменецкого, который подозревается в получении незаконным путем десяти миллионов рублей у певицы Ларисы Долиной.

Собеседник издания отметил, что подобные дела, пострадавшими в которых являются известные или влиятельные люди расследуются быстрее, чем подобные случаи с обычными россиянами. По его словам, главной причиной этого является не желание угодить знаменитостям, а системные проблемы правоохранительных органов. Он пояснил, что сотрудников, которые раскрывали бы все подобные дела, не хватает, поэтому обычные россияне не всегда могут рассчитывать на столь же оперативные действия полиции.

Багатурия не исключил, что певица могла воспользоваться личными связями в полиции или Министерстве внутренних дел, чтобы дело расследовали быстрее. По его словам, высокопоставленный поклонник творчества Долиной мог воспользоваться своим положением, чтобы данное дело было раскрыто как можно быстрее.

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