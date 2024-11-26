Бывший следователь рассказал, почему быстро нашли обманувшего Долину мошенника

Собеседник издания отметил, что подобные дела, пострадавшими в которых являются известные или влиятельные люди расследуются быстрее, чем подобные случаи с обычными россиянами. По его словам, главной причиной этого является не желание угодить знаменитостям, а системные проблемы правоохранительных органов. Он пояснил, что сотрудников, которые раскрывали бы все подобные дела, не хватает, поэтому обычные россияне не всегда могут рассчитывать на столь же оперативные действия полиции.