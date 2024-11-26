Эксперт рассказал, почему поиски обманувшего Долину мошенника были быстрыми

Как пишет «Ридус», расследования случаев мошенничества, затрагивающих знаменитостей и влиятельных личностей, происходят быстрее и легче принимаются в работу, в отличие от тех случаев, когда жертвами становятся обычные граждане, поделился эксперт. Причины подобного положения дел не всегда заключаются в отсутствии профессионализма правоохранителей или их стремлении угодить VIP-персонам, а имеют корни в более серьезных системных проблемах. Недостаток кадров сказывается на возможности оперативного раскрытия уголовных дел, поэтому граждане не всегда могут надеяться на такой же быстрый результат в своих делах. Багатурия также добавил, что Лариса Долина, вероятно, использовала свои связи в руководстве московской полиции или МВД для ускорения расследования своего дела.