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Posted 26 ноября, 09:10

Published 26 ноября, 09:10

Modified 26 ноября, 09:12

Updated 26 ноября, 09:12

Эксперт рассказал, почему поиски обманувшего Долину мошенника были быстрыми

26 ноября 2024, 09:10
Адвокат и бывший прокурор Вадим Багатурия поделился своим мнением о задержании Артура Каменецкого, который является членом преступной группы «Перваки» и подозревается в мошенничестве на сумму десять миллионов рублей. Денежные средства он обманом получил у певицы Ларисы Долиной.

Как пишет «Ридус», расследования случаев мошенничества, затрагивающих знаменитостей и влиятельных личностей, происходят быстрее и легче принимаются в работу, в отличие от тех случаев, когда жертвами становятся обычные граждане, поделился эксперт. Причины подобного положения дел не всегда заключаются в отсутствии профессионализма правоохранителей или их стремлении угодить VIP-персонам, а имеют корни в более серьезных системных проблемах. Недостаток кадров сказывается на возможности оперативного раскрытия уголовных дел, поэтому граждане не всегда могут надеяться на такой же быстрый результат в своих делах. Багатурия также добавил, что Лариса Долина, вероятно, использовала свои связи в руководстве московской полиции или МВД для ускорения расследования своего дела.

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