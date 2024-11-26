Фальшивые купюры массово выявляют в Новосибирске

Как оказалось, там возмущался мужчина, который был уверен, что ему на сдачу дали фальшивые две тысячи рублей. Однако сами работники утверждают обратное: у них все купюры, номиналом 2 и 5 тысяч рублей сверяются по номерам, а купюра новосибирца в их журнале не числится. Тогда сибиряку посоветовали пойти в полицию и написать заявление.