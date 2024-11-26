Фальшивые купюры массово выявляют в Новосибирске

Posted 26 ноября, 06:35
Published 26 ноября, 06:35
Modified 26 ноября, 06:37
Updated 26 ноября, 06:37
Сразу два случая сбыта фальшивых купюр произошло 25 ноября в Новосибирске. Первый инцидент случился в Октябрьском районе. Продавцы магазина нажали тревожную кнопку и вызвали ГБР.
Как оказалось, там возмущался мужчина, который был уверен, что ему на сдачу дали фальшивые две тысячи рублей. Однако сами работники утверждают обратное: у них все купюры, номиналом 2 и 5 тысяч рублей сверяются по номерам, а купюра новосибирца в их журнале не числится. Тогда сибиряку посоветовали пойти в полицию и написать заявление.
Второй случай был в Дзержинском районе. В магазине пьяный мужчина решил рассчитаться за водку и виски фальшивкой. Он дал поддельную двухтысячную банкноту. На место вызвали охрану. По словам мужчины, он получил эту купюру на сдачу при покупке товара на барахолке. Тогда задержанного передали полиции для дальнейших разбирательств.
При обнаружении фальшивой купюры не надо спешить ее сбывать, а нужно сразу же обратиться к правоохранителям. Жительница города продает пять копеек за полмиллиона рублей.