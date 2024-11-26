Глава Карасукского района Новосибирской области уходит в отставку спустя 24 года

Об Александре Гофмане известно следующее: ему 68 лет, имеет высшее образование в сфере сельского хозяйства, награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством». О его дальнейших планах пока ничего неизвестно. Ранее кресло замминистра строительства региона занял Олег Поскачин.