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Posted 26 ноября, 01:13

Published 26 ноября, 01:13

Modified 26 ноября, 01:30

Updated 26 ноября, 01:30

Глава уходит с поста

Глава Карасукского района Новосибирской области уходит в отставку спустя 24 года

26 ноября 2024, 01:13
Фото: 1MI. Глава уходит с поста
В Новосибирской области глава одного из районов уходит в отпуск спустя десятилетия работы, сообщается на сайте администрации.

Речь идет о главе Карасукского района Александре Гофмане. Он возглавлял администрацию 24 года. На сайте опубликовали имена кандидатов на пост главы и нынешнего руководителя в списке нет.

Начальника изберут в ходе выборов: всего есть три кандидата. Как удалось узнать Atas.info, Гофман покидает должность из-за плохого самочувствия.

Об Александре Гофмане известно следующее: ему 68 лет, имеет высшее образование в сфере сельского хозяйства, награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством». О его дальнейших планах пока ничего неизвестно. Ранее кресло замминистра строительства региона занял Олег Поскачин.

Главу Убинского района Новосибирской области отказались увольнять
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Должность#Администрация#Уход#Глава#Карасукский район
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