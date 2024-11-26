Глава Карасукского района Новосибирской области уходит в отставку спустя 24 года

Posted 26 ноября, 01:13
Published 26 ноября, 01:13
Modified 26 ноября, 01:30
Updated 26 ноября, 01:30
Речь идет о главе Карасукского района Александре Гофмане. Он возглавлял администрацию 24 года. На сайте опубликовали имена кандидатов на пост главы и нынешнего руководителя в списке нет.
Начальника изберут в ходе выборов: всего есть три кандидата. Как удалось узнать Atas.info, Гофман покидает должность из-за плохого самочувствия.
Об Александре Гофмане известно следующее: ему 68 лет, имеет высшее образование в сфере сельского хозяйства, награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством». О его дальнейших планах пока ничего неизвестно. Ранее кресло замминистра строительства региона занял Олег Поскачин.