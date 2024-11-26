Глава новосибирского крематория ответил на критику Михалкова о форуме Некрополь

Posted 26 ноября, 09:53
Published 26 ноября, 09:53
Modified 26 ноября, 09:55
Updated 26 ноября, 09:55
Выставка-форум «Некрополь World Russia 2024», крупнейшее профессиональное мероприятие в сфере похоронной индустрии, вновь оказалась в центре общественного внимания. В этот раз её раскритиковал кинорежиссер Никита Михалков, заявив, что подобные мероприятия недопустимы в текущей геополитической ситуации. В ответ на это директор Новосибирского крематория Борис Якушин выступил с комментариями.
Борис Якушин, возглавляющий компанию «Некрополь-Экспо», связанную с Новосибирским крематорием, заявил, что форум «Некрополь» — это не шоу, а профессиональная площадка, объединяющая экспертов разных направлений: от производителей ритуальных товаров и флористов до священнослужителей, юристов и медиков.
«Почему Никита Сергеевич сделал выводы, основываясь на публикациях из деструктивных сообществ, вместо того чтобы обратиться к участникам? Для нас это остается загадкой», — отметил Якушин в комментарии для издания Om1 Новосибирск.
Он также напомнил, что на мероприятии присутствовало около 4000 гостей, включая известных журналистов. В рамках выставки было организовано семь тематических форумов, посвященных танатопрактике, брендингу ритуальных услуг, мемориальной практике и другим важным аспектам. Также прошли профессиональные конкурсы для флористов, церемониймейстеров и организаторов поминальных обедов. Кульминацией форума стали показ траурной моды и театрализованное представление «Японская сага».
Это не первый случай, когда Никита Михалков критикует выставку «Некрополь». В 2022 году он осудил конкурс по рытью могил на скорость, назвав его циничным.