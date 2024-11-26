Глава новосибирского крематория ответил на критику Михалкова о форуме Некрополь

Он также напомнил, что на мероприятии присутствовало около 4000 гостей, включая известных журналистов. В рамках выставки было организовано семь тематических форумов, посвященных танатопрактике, брендингу ритуальных услуг, мемориальной практике и другим важным аспектам. Также прошли профессиональные конкурсы для флористов, церемониймейстеров и организаторов поминальных обедов. Кульминацией форума стали показ траурной моды и театрализованное представление «Японская сага».