Глава СК РФ потребовал отчет по обращению многодетной матери из Новокузнецка

Posted 26 ноября, 15:18
Published 26 ноября, 15:18
Modified 26 ноября, 15:31
Updated 26 ноября, 15:31
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СК России по Кузбассу Александру Безукладникову доложить о расследовании уголовного дела, возбужденного после жалобы многодетной матери из Новокузнецка. Сообщается, что жительница обратилась к правоохранителям из-за нарушений жилищных прав ее семьи, пишет VSE42.RU.
По словам заявительницы, в 2013 году она купила квартиру за материнский капитал в доме, построенном в 1968 году. В 2017 году этот дом признали аварийным, а людям пообещали расселение до января 2023 года. Но, как говорит женщина, сроки постоянно сдвигались. Ей не дали новое жилье, а предложенная компенсация была недостаточной для покупки аналогичной квартиры.
В настоящее время уголовное дело расследуется. Об этом сообщает информационный центр СК России.