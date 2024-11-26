Глава СК РФ потребовал отчет по обращению многодетной матери из Новокузнецка

По словам заявительницы, в 2013 году она купила квартиру за материнский капитал в доме, построенном в 1968 году. В 2017 году этот дом признали аварийным, а людям пообещали расселение до января 2023 года. Но, как говорит женщина, сроки постоянно сдвигались. Ей не дали новое жилье, а предложенная компенсация была недостаточной для покупки аналогичной квартиры.