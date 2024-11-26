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Posted 26 ноября, 15:18

Published 26 ноября, 15:18

Modified 26 ноября, 15:31

Updated 26 ноября, 15:31

Глава СК РФ потребовал отчет по обращению многодетной матери из Новокузнецка

26 ноября 2024, 15:18
В Новокузнецке расследуется уголовное дело о нарушении прав на жилье, заведенного после обращения жительницы. Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доложить о ходе дела.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СК России по Кузбассу Александру Безукладникову доложить о расследовании уголовного дела, возбужденного после жалобы многодетной матери из Новокузнецка. Сообщается, что жительница обратилась к правоохранителям из-за нарушений жилищных прав ее семьи, пишет VSE42.RU.

По словам заявительницы, в 2013 году она купила квартиру за материнский капитал в доме, построенном в 1968 году. В 2017 году этот дом признали аварийным, а людям пообещали расселение до января 2023 года. Но, как говорит женщина, сроки постоянно сдвигались. Ей не дали новое жилье, а предложенная компенсация была недостаточной для покупки аналогичной квартиры.

В настоящее время уголовное дело расследуется. Об этом сообщает информационный центр СК России.

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