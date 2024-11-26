Хоккейная «Сибирь» обменялась игроком с «Амуром»

Дебют в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ) состоялся в системе ЦСКА в 18 лет, выступал за «Хумо» (Ташкент), «Металлург» (Новокузнецк) и «Сокол» (Красноярск). Дважды серебряный призёр ВХЛ. Дебютировал в составе «Амура» в сезоне 2022/2023. На его счету 38 матчей с 90,9% отражённых бросков, коэффициентом надёжности 2,78 и одной «сухой» игрой. Контракт с Лозебниковым подписан до конца текущего сезона.