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Posted 26 ноября, 11:03

Published 26 ноября, 11:03

Modified 26 ноября, 11:06

Updated 26 ноября, 11:06

Игроки Дмитрий Лозебников и Сергей Дубакин

Хоккейная «Сибирь» обменялась игроком с «Амуром»

26 ноября 2024, 11:03
Фото: ХК «Сибрь». Игроки Дмитрий Лозебников и Сергей Дубакин
Хоккейный клуб «Сибирь» заключил сделку с хабаровским «Амуром», в результате которой новосибирская команда усилилась вратарём Дмитрием Лозебниковым, а нападающий Сергей Дубакин отправился в Хабаровск.

26-летний голкипер Дмитрий Лозебников — опытный игрок с богатой карьерой. На молодежном уровне он выступал за «Стальных Лисов» и «Красную Армию», где неоднократно признавался лучшим вратарём месяца.

Дебют в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ) состоялся в системе ЦСКА в 18 лет, выступал за «Хумо» (Ташкент), «Металлург» (Новокузнецк) и «Сокол» (Красноярск). Дважды серебряный призёр ВХЛ. Дебютировал в составе «Амура» в сезоне 2022/2023. На его счету 38 матчей с 90,9% отражённых бросков, коэффициентом надёжности 2,78 и одной «сухой» игрой. Контракт с Лозебниковым подписан до конца текущего сезона.

24-летний нападающий Сергей Дубакин выступал за «Сибирь» с 2020 года. За это время он провёл 149 матчей в КХЛ, набрав 46 очков. В текущем сезоне форвард сыграл 10 матчей, отметившись 2 результативными передачами. Для «Амура» этот обмен — возвращение знакомого игрока, уже выступавшего за команду в сезоне 2022/2023. Тогда Дубакин провёл 57 матчей, набрав 29 очков.

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#Алина Гурицкая#Спорт#КХЛ#Хоккей#Сибирь#Амур
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