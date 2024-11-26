Как питаться в Рождественский пост 2024-2025

Рождественский пост ежегодно начинается в одну и ту же дату — 28 ноября. Продлится он сорок дней до самого Рождества Христова. Последний день поста — Сочельник — 6 января 2025 года. Уже на следующий день, 7 января, все верующие разговляются и могут употреблять в пищу любые продукты.