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Posted 26 ноября, 08:22

Published 26 ноября, 08:22

Modified 26 ноября, 08:22

Updated 26 ноября, 08:22

Как питаться в Рождественский пост 2024-2025

Как питаться в Рождественский пост 2024-2025

26 ноября 2024, 08:22
Фото: Изображение Midjourney.
Рождественский пост — один из самых древних христианских постов, в который православные верующие добровольно отказываются от развлечений и пищи животного происхождения, тем самым очищая свою душу.

Общественная служба новостей узнала, как правильно питаться в Рождественский пост 2024 — 2025.

Рождественский пост ежегодно начинается в одну и ту же дату — 28 ноября. Продлится он сорок дней до самого Рождества Христова. Последний день поста — Сочельник — 6 января 2025 года. Уже на следующий день, 7 января, все верующие разговляются и могут употреблять в пищу любые продукты.

В этот период важно соблюдать особый календарь питания. Считается, что это поможет мирянам научиться бороться со страстями.

Что можно и нельзя есть в Рождественский пост

  • Как сказано ранее, в период поста запрещены продукты животного происхождения: колбасные изделия, ветчина, копчености, молоко и молочные продукты, яйца. Также нельзя пить алкоголь, кроме вина в отдельные дни.
  • Из разрешенных продуктов дозволяется есть крупы, фрукты, овощи, различные соленья и варенья из овощей и фруктов, сухофрукты, орехи, рыбу.
  • Стоит отметить, что пост соблюдают миряне. Им разрешается употреблять больший список продуктов. И монахи, которые практикуют сухоядение на протяжении всего поста либо только в дни строгого поста с 2 по 6 января.
  • В Рождественский пост сухоядение, то есть употребление в пищу продуктов, не прошедших термическую обработку, предписывают соблюдать по монастырскому уставу только по средам и пятницам. В остальные дни можно есть горячую пищу на постном масле, в некоторые дни дозволяется рыба, по выходным — вино.

    Календарь питания в пост для мирян

Важно: От поста освобождаются дети, беременные и кормящие женщины, а также пожилые и люди с различными заболеваниями. Могут не поститься путешествующие люди и те, кто занимаются тяжелым физическим трудом.

  • 28, 30 ноября, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 30, 31 декабря — разрешено употреблять горячую еду с растительным маслом, а также рыбу;
  • 29 ноября, 1, 6, 8, 13, 15, 21, 25, 26, 28 декабря, 1 и 6 января — рыбу есть запрещено, однако дозволяется горячая пища с растительным маслом;
  • 20, 22, 27, 29 декабря, 2 и 4 января — можно есть только горячую пищу без масла;
  • 3 и 5 января — строгий пост, где разрешено сухоядение: фрукты, овощи и так далее;
  • 7 января — в пище нет никаких ограничений.
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