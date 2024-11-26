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Posted 26 ноября, 02:18

Published 26 ноября, 02:18

Modified 26 ноября, 02:20

Updated 26 ноября, 02:20

Катки уже начали работу, но не все

Катки в Новосибирске — цена посещения и расписание работы

26 ноября 2024, 02:18
Фото: 1MI. Катки уже начали работу, но не все

В Новосибирске зальют более 60 хоккейных коробок и катков зимой

В Новосибирске назвали количество катков зимой 2024: об этом сообщил глава города.

Новосибирцы смогут прокатиться на разных катках, которые зальют в городе предстоящей зимой. Всего мэр Максим Кудрявцев сообщил о 60 хоккейных коробках и катках.

Некоторые локации уже открыты для посещения. Режим работы и время выдачи коньков будет осуществляться следующим образом:

Фото: stadion54.ru

Часть из катков совершенно бесплатны для посещения, а другая половина платная. Примерно нужно заплатить за вход 160 рублей в час. Если со своими коньками, то цена дешевле.

Недавно горожане были возмущены катком возле Центрального рынка. Там его залили впервые и расположение не понравилось новосибирцам. По их словам, пройти ко входу теперь не очень удобно.

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#Эмилия Губарева#Спорт#Новосибирск#Хоккей#Каток
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