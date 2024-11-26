Катки в Новосибирске — цена посещения и расписание работы

Posted 26 ноября, 02:18
Published 26 ноября, 02:18
Modified 26 ноября, 02:20
Updated 26 ноября, 02:20
Новосибирцы смогут прокатиться на разных катках, которые зальют в городе предстоящей зимой. Всего мэр Максим Кудрявцев сообщил о 60 хоккейных коробках и катках.
Некоторые локации уже открыты для посещения. Режим работы и время выдачи коньков будет осуществляться следующим образом:
Часть из катков совершенно бесплатны для посещения, а другая половина платная. Примерно нужно заплатить за вход 160 рублей в час. Если со своими коньками, то цена дешевле.
Недавно горожане были возмущены катком возле Центрального рынка. Там его залили впервые и расположение не понравилось новосибирцам. По их словам, пройти ко входу теперь не очень удобно.