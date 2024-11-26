Китайские грузовые авто плохого качества на российском рынке

В 2023 году в НИЦИАМТ ФГУП «НАМИ» провели несколько испытаний грузовых автомобилей категории N3, произведенной в Китае в рамках технического регламента Таможенного союза 018/2011. Результаты тестов свидетельствуют о многочисленных несоответствиях по многим категориям. Самые серьезные касаются правил Европейской экономической комиссии ООН под номерами R13 и R79, которые относятся к рулевому управлению и тормозной системе. По результатам тестов была обнаружена низкая эффективность торможения передней оси, а тормозной путь грузовика превысил норму на 13 метров.