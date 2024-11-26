Китайские грузовые авто плохого качества на российском рынке

Posted 26 ноября, 03:09
Published 26 ноября, 03:09
Modified 26 ноября, 03:09
Updated 26 ноября, 03:09
Появление в России неизвестных брендов китайских грузовиков и их дальнейшая эксплуатация вызывают тревогу на различных уровнях — от эксплуатирующих их транспортных компаний до инженеров, чиновников и таможенников. Об этом пишет портал ridus.ru.
В 2023 году в НИЦИАМТ ФГУП «НАМИ» провели несколько испытаний грузовых автомобилей категории N3, произведенной в Китае в рамках технического регламента Таможенного союза 018/2011. Результаты тестов свидетельствуют о многочисленных несоответствиях по многим категориям. Самые серьезные касаются правил Европейской экономической комиссии ООН под номерами R13 и R79, которые относятся к рулевому управлению и тормозной системе. По результатам тестов была обнаружена низкая эффективность торможения передней оси, а тормозной путь грузовика превысил норму на 13 метров.
Проблемы с управляемостью китайских грузовых авто также несут в себе риски возникновения ДТП. Эксперты обнаружили несоответствия нормативным требованиям по системе управления при неработающем усилителе руля и выполнении входа в поворот с радиусом 20 метров на скорости 10 км/ч. Помимо этого были нарушены нормы в части усилия на рулевом колесе. Также выявлены несоответствия правилу подтверждения официального типа № 24-03, касающемуся работы систем впуска и выпуска.
Были обнаружены нарушения и в области пассивной безопасности, а именно правил R58 (задняя защита); R73 (боковая защита) и R61 (внешние выступы). Здесь эксперты недовольны несоответствием нормам геометрических размеров задней противоподкатной и боковой защиты. Обнаружены выступающие части в конструкции машин, которые могут быть опасны для других участников дорожного движения.
Исследование показывает расхождения с сертифицированным типом транспортного средства и фактической техникой, которая попадает на территорию РФ различными путями и эксплуатируется здесь.
Для решения проблемы был разработан проект изменений к Постановлению Правительства РФ № 1212 «О некоторых вопросах, связанных с введением в Российской Федерации электронного паспорта транспортного средства и электронного паспорта шасси транспортного средства», который вводит процедуру идентификации импортной техники. Он прошел публичное обсуждение и с 2023 года находится на согласовании.