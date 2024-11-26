atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 26 ноября, 03:09

Published 26 ноября, 03:09

Modified 26 ноября, 03:09

Updated 26 ноября, 03:09

Китайские грузовые авто плохого качества на российском рынке

Китайские грузовые авто плохого качества на российском рынке

26 ноября 2024, 03:09
Фото: Изображение Midjourney.
В октябре на территории РФ было продано 13 246 грузовиков. Агентство «Автостат» сообщает, что за месяц данный показатель вырос на 28,8%, грузовики китайских автопроизводителей занимают 65% российского рынка.

Появление в России неизвестных брендов китайских грузовиков и их дальнейшая эксплуатация вызывают тревогу на различных уровнях — от эксплуатирующих их транспортных компаний до инженеров, чиновников и таможенников. Об этом пишет портал ridus.ru.

В 2023 году в НИЦИАМТ ФГУП «НАМИ» провели несколько испытаний грузовых автомобилей категории N3, произведенной в Китае в рамках технического регламента Таможенного союза 018/2011. Результаты тестов свидетельствуют о многочисленных несоответствиях по многим категориям. Самые серьезные касаются правил Европейской экономической комиссии ООН под номерами R13 и R79, которые относятся к рулевому управлению и тормозной системе. По результатам тестов была обнаружена низкая эффективность торможения передней оси, а тормозной путь грузовика превысил норму на 13 метров.

Проблемы с управляемостью китайских грузовых авто также несут в себе риски возникновения ДТП. Эксперты обнаружили несоответствия нормативным требованиям по системе управления при неработающем усилителе руля и выполнении входа в поворот с радиусом 20 метров на скорости 10 км/ч. Помимо этого были нарушены нормы в части усилия на рулевом колесе. Также выявлены несоответствия правилу подтверждения официального типа № 24-03, касающемуся работы систем впуска и выпуска.

Были обнаружены нарушения и в области пассивной безопасности, а именно правил R58 (задняя защита); R73 (боковая защита) и R61 (внешние выступы). Здесь эксперты недовольны несоответствием нормам геометрических размеров задней противоподкатной и боковой защиты. Обнаружены выступающие части в конструкции машин, которые могут быть опасны для других участников дорожного движения.

Исследование показывает расхождения с сертифицированным типом транспортного средства и фактической техникой, которая попадает на территорию РФ различными путями и эксплуатируется здесь.

Для решения проблемы был разработан проект изменений к Постановлению Правительства РФ № 1212 «О некоторых вопросах, связанных с введением в Российской Федерации электронного паспорта транспортного средства и электронного паспорта шасси транспортного средства», который вводит процедуру идентификации импортной техники. Он прошел публичное обсуждение и с 2023 года находится на согласовании.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика