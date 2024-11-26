Лжегазовщиков осудили и признали виновными во взрыве дома в Новосибирске

Суд установил, что пара лжегазовщиков обманом вынудила одну из жительниц дома на Линейной, 39 согласиться на якобы необходимую замену гибкого шланга, подводящего газ к бытовой плите. Женщина заплатила за эти действия, однако необходимым опытом и знаниями злоумышленники не располагали.