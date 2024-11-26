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Posted 26 ноября, 06:46

Published 26 ноября, 06:46

Modified 26 ноября, 07:12

Updated 26 ноября, 07:12

В результате дом пришлось полностью снести

Лжегазовщиков осудили и признали виновными во взрыве дома в Новосибирске

26 ноября 2024, 06:46
Фото: atas.info. В результате дом пришлось полностью снести
Сюжет
Взрыв дома на ул. Линейной
Действия лжегазовщиков стали причиной гибели 15 человек, решил Заельцовский районный суд.

Евгений Кавтун и Ирина Урбах признаны виновными в оказании некачественных услуг, повлекших гибель людей и повреждении чужого имущества в крупном размере.

Суд установил, что пара лжегазовщиков обманом вынудила одну из жительниц дома на Линейной, 39 согласиться на якобы необходимую замену гибкого шланга, подводящего газ к бытовой плите. Женщина заплатила за эти действия, однако необходимым опытом и знаниями злоумышленники не располагали.

В результате соединение разгерметизировалось и рано утром 9 февраля 2023 года в квартире произошел взрыв накопившегося газа. Жилой дом частично обрушился, вспыхнул пожар. 15 человек погибли, 11 получили травмы. Кавун проведет за решеткой 10 лет и 3 месяца, Урбах — 10.

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