Лжегазовщиков осудили и признали виновными во взрыве дома в Новосибирске

Posted 26 ноября, 06:46
Published 26 ноября, 06:46
Modified 26 ноября, 07:12
Updated 26 ноября, 07:12
Евгений Кавтун и Ирина Урбах признаны виновными в оказании некачественных услуг, повлекших гибель людей и повреждении чужого имущества в крупном размере.
Суд установил, что пара лжегазовщиков обманом вынудила одну из жительниц дома на Линейной, 39 согласиться на якобы необходимую замену гибкого шланга, подводящего газ к бытовой плите. Женщина заплатила за эти действия, однако необходимым опытом и знаниями злоумышленники не располагали.
В результате соединение разгерметизировалось и рано утром 9 февраля 2023 года в квартире произошел взрыв накопившегося газа. Жилой дом частично обрушился, вспыхнул пожар. 15 человек погибли, 11 получили травмы. Кавун проведет за решеткой 10 лет и 3 месяца, Урбах — 10.