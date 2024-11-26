Морозы до -35 обрушатся на Новосибирск

А вот сервис «У зонта» дает более суровый прогноз. Морозы могут нагрянуть уже с 9 числа: в этот день днем ожидается до -26, а ночью -33. Температура продолжит опускаться до -35. Потепления не ожидается до 19 числа. После этого она начнет варьироваться в пределах -12. Также весь месяц просыпет снег.