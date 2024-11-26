Морозы до -35 обрушатся на Новосибирск

Posted 26 ноября, 03:30
Published 26 ноября, 03:30
Modified 26 ноября, 03:32
Updated 26 ноября, 03:32
Первую половину декабря в регионе будет действительно тепло. Столбик термометра покажет максимально -5…-7 днем и столько же ночью.
Такая погода продержится до 16 числа. В этот день ночью похолодает до -16. Самый сильный мороз будет 18 декабря, когда ночью похолодает до -25. Такие данные приводит «Яндекс. Погода».
А вот сервис «У зонта» дает более суровый прогноз. Морозы могут нагрянуть уже с 9 числа: в этот день днем ожидается до -26, а ночью -33. Температура продолжит опускаться до -35. Потепления не ожидается до 19 числа. После этого она начнет варьироваться в пределах -12. Также весь месяц просыпет снег.