atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 26 ноября, 03:30

Published 26 ноября, 03:30

Modified 26 ноября, 03:32

Updated 26 ноября, 03:32

Зима будет холодной

Морозы до -35 обрушатся на Новосибирск

26 ноября 2024, 03:30
Фото: 1MI. Зима будет холодной

О морозах до -35 предупредили жителей Новосибирска

В Новосибирской области ожидаются морозы в декабре, о чем свидетельствуют данные погодных сервисов.

Первую половину декабря в регионе будет действительно тепло. Столбик термометра покажет максимально -5…-7 днем и столько же ночью.

Такая погода продержится до 16 числа. В этот день ночью похолодает до -16. Самый сильный мороз будет 18 декабря, когда ночью похолодает до -25. Такие данные приводит «Яндекс. Погода».

А вот сервис «У зонта» дает более суровый прогноз. Морозы могут нагрянуть уже с 9 числа: в этот день днем ожидается до -26, а ночью -33. Температура продолжит опускаться до -35. Потепления не ожидается до 19 числа. После этого она начнет варьироваться в пределах -12. Также весь месяц просыпет снег.

Сотни человек не могут вылететь до Новосибирска из-за метели
Узнать подробнее
Читайте также:
Зима отменяется: в конце ноября 2024 вновь ожидается аномальное теплоПолчища комаров атаковали Новосибирск в конце ноября
#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Погода#Прогноз#Зима#Снег#Мороз
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика