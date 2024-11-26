Народные приметы 27 ноября — что нельзя делать в Филиппов день

Posted 26 ноября, 00:02
Published 26 ноября, 00:02
Modified 26 ноября, 00:02
Updated 26 ноября, 00:02
Апостол Филипп происходил из Вифсаиды, как и апостолы Петр и Андрей. Он стал свидетелем жизни и чудес Иисуса Христа, проповедовал Евангелие в Галилее, Греции, Сирии и других странах. Согласно преданиям, он обладал даром чудотворения: воскрешал мертвых, исцелял больных, спасал людей от нападений.
В 90 году апостол Филипп был казнен за проповедь христианства в Иераполе Фригийском (современная Турция). Его распяли вниз головой, а на месте казни позже появилась восьмиугольная гробница, которая сохранилась до наших дней.
На Руси апостолу молились при скорби, болезнях глаз и укусе змей. Он считался покровителем семьи и домашнего уюта.
На Руси 27 ноября совпадало с завершением осенних работ и началом «долгих вечеров». Женщины занимались приготовлением кудели — очищенного волокна из льна или конопли. Считалось, что пряжа, начатая в этот день, оберегает от болезней и злых духов.
Этот день был последним перед Рождественским постом, поэтому его отмечали щедрыми застольями. Готовили мясные блюда, пекли пироги, устраивали небольшие праздники. Согласно поверью, сытный ужин на Филиппов день обеспечивал благополучие семьи на весь год.
В народе считали, что Куделица — это не только день работы, но и время наблюдения за природой. По погодным приметам определяли, каким будет следующий год:
Филиппов день сопровождался строгими запретами. Считалось, что нарушение их приведет к бедам и несчастьям.
С Филиппова дня начинался «волчий месяц» — время, когда волки становились особенно опасными. В народе считали, что в этот период нечистая сила разгуливает особенно вольготно. Чтобы защитить дом, рисовали кресты на окнах и дверях.
Волков воспринимали не только как хищников, но и как мифологических существ. Верили, что они могут быть оборотнями или слугами злых духов. Поэтому в этот день не ходили в лес, а мужчины старались держать домашнее хозяйство под строгим контролем.
Чтобы год прошел удачно, следовали следующим ритуалам: