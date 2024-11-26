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Posted 26 ноября, 00:02

Published 26 ноября, 00:02

Modified 26 ноября, 00:02

Updated 26 ноября, 00:02

С этого дня начинается подготовка к Рождественскому посту

Народные приметы 27 ноября — что нельзя делать в Филиппов день

26 ноября 2024, 00:02
Фото: 1MI. С этого дня начинается подготовка к Рождественскому посту
Православные христиане 27 ноября вспоминают апостола Филиппа, одного из 12 учеников Иисуса Христа. В народе же день известен как Куделица или Филиппов день. Он знаменует собой важный рубеж: завершение осеннего периода и подготовку к Рождественскому посту, который начинается 28 ноября.

Кто такой апостол Филипп

Апостол Филипп происходил из Вифсаиды, как и апостолы Петр и Андрей. Он стал свидетелем жизни и чудес Иисуса Христа, проповедовал Евангелие в Галилее, Греции, Сирии и других странах. Согласно преданиям, он обладал даром чудотворения: воскрешал мертвых, исцелял больных, спасал людей от нападений.

В 90 году апостол Филипп был казнен за проповедь христианства в Иераполе Фригийском (современная Турция). Его распяли вниз головой, а на месте казни позже появилась восьмиугольная гробница, которая сохранилась до наших дней.

На Руси апостолу молились при скорби, болезнях глаз и укусе змей. Он считался покровителем семьи и домашнего уюта.

Апостол ФилиппАпостол Филипп
Апостол Филипп. Фото: Икона

Народные традиции: Куделица и заговенье

На Руси 27 ноября совпадало с завершением осенних работ и началом «долгих вечеров». Женщины занимались приготовлением кудели — очищенного волокна из льна или конопли. Считалось, что пряжа, начатая в этот день, оберегает от болезней и злых духов.

Традиции Куделицы

  1. Бабьи засидки. После работы женщины собирались вместе, пряли, шили, пели песни. Это был своего рода клуб общения, где обсуждались семейные дела и планы на зиму.
  2. Гадания на суженого. Девушки прятали под подушку кусок мяса или кусочек хлеба и произносили заговор: «Суженый-ряженый, приди ко мне заговляться». Во сне ожидалось увидеть будущего жениха.
  3. Подношение домовому. Чтобы задобрить духа-хранителя, ему оставляли хлеб, молоко или кусок пирога. Домового просили охранять дом и скотину от напастей зимой.
В этот день принято гадатьВ этот день принято гадать
В этот день принято гадать. Фото: 1MI

Филиппово заговенье

Этот день был последним перед Рождественским постом, поэтому его отмечали щедрыми застольями. Готовили мясные блюда, пекли пироги, устраивали небольшие праздники. Согласно поверью, сытный ужин на Филиппов день обеспечивал благополучие семьи на весь год.

Приметы на 27 ноября

В народе считали, что Куделица — это не только день работы, но и время наблюдения за природой. По погодным приметам определяли, каким будет следующий год:

  • Иней на деревьях — к урожайному году.
  • Ясная погода — к бедному урожаю хлеба.
  • Снегопад — к обилию дождей летом.
  • Каркают вороны — к потеплению.
  • Деревья в инее — к сильным морозам.
Обратите внимание на инейОбратите внимание на иней
Обратите внимание на иней. Фото: 1MI

Что нельзя делать 27 ноября

Филиппов день сопровождался строгими запретами. Считалось, что нарушение их приведет к бедам и несчастьям.

  1. Нельзя лгать и лицемерить. Это могло привлечь беды и разрушить отношения.
  2. Не оставляли на столе пустую или грязную посуду. Иначе дом будет страдать от безденежья.
  3. Нельзя примерять чужое кольцо. Это могло «украсть» судьбу другого человека.
  4. Не сидели на углу стола. Верили, что это ведет к одиночеству.
  5. Не считали деньги и не брали в долг. Это обещало финансовые потери.

Что такое «Волчий месяц»

С Филиппова дня начинался «волчий месяц» — время, когда волки становились особенно опасными. В народе считали, что в этот период нечистая сила разгуливает особенно вольготно. Чтобы защитить дом, рисовали кресты на окнах и дверях.

Волков воспринимали не только как хищников, но и как мифологических существ. Верили, что они могут быть оборотнями или слугами злых духов. Поэтому в этот день не ходили в лес, а мужчины старались держать домашнее хозяйство под строгим контролем.

Волк в клеткеВолк в клетке
Волк в клетке. Фото: 1MI

Что нужно сделать 27 ноября?

Чтобы год прошел удачно, следовали следующим ритуалам:

  1. Провести генеральную уборку — избавиться от старых вещей и негатива в доме.
  2. Приготовить богатый ужин и угостить всех домочадцев.
  3. Оставить угощение домовому — кусок мяса или пирога.
  4. Заняться рукоделием — начатая работа будет удачной.
  5. Помолиться апостолу Филиппу о здоровье и защите от бед.
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#Алина Гурицкая#Общество#Россия#Праздники#Гадания#Народные приметы#Рождественский пост#Народные традиции
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