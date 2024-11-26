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Posted 26 ноября, 10:57

Published 26 ноября, 10:57

Modified 26 ноября, 10:59

Updated 26 ноября, 10:59

Независимый эксперт Бунина осудила планы досрочно разрешить экспорт топлива

26 ноября 2024, 10:57
Специалист назвала данное решение преждевременным, так как цены на топливо растут, несмотря на отсутствие сезонных оснований и увеличения объема спроса.

Анастасия Бунина, независимый эксперт топливного рынка, в беседе с «Ридусом» высказалась по поводу предложения вице-премьера Александра Новака досрочно снять запрет на поставки топлива из РФ до конца текущего года. Она назвала данное решение преждевременным из-за ситуации на топливном рынке и уровня цен на бензин.

Собеседница издания подчеркнула, что сегодня подобный запрет является первой необходимой мерой. Она пояснила, что в оптовых закупках нет топлива, цена на дизель сильно вырастут, а за ними последуют и цены на бензин. Однако оснований для этого, ни сезонных, ни по объему спроса, нет.

Эксперт расширила бы данный запрет и на дизельное топливо, так как впереди сезонное повышение цен на него. Дело в том, что зимнее производство данного вида топлива дороже. Она добавила, что рост цен ощутили на себе все, кто связан с оптовыми поставками, крупными транспортными и железнодорожными предприятиями, особенно в течении последних нескольких недель.

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