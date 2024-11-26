Независимый эксперт Бунина осудила планы досрочно разрешить экспорт топлива

Эксперт расширила бы данный запрет и на дизельное топливо, так как впереди сезонное повышение цен на него. Дело в том, что зимнее производство данного вида топлива дороже. Она добавила, что рост цен ощутили на себе все, кто связан с оптовыми поставками, крупными транспортными и железнодорожными предприятиями, особенно в течении последних нескольких недель.