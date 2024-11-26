Независимый эксперт Бунина осудила планы досрочно разрешить экспорт топлива

Posted 26 ноября, 10:57
Published 26 ноября, 10:57
Modified 26 ноября, 10:59
Updated 26 ноября, 10:59
Анастасия Бунина, независимый эксперт топливного рынка, в беседе с «Ридусом» высказалась по поводу предложения вице-премьера Александра Новака досрочно снять запрет на поставки топлива из РФ до конца текущего года. Она назвала данное решение преждевременным из-за ситуации на топливном рынке и уровня цен на бензин.
Собеседница издания подчеркнула, что сегодня подобный запрет является первой необходимой мерой. Она пояснила, что в оптовых закупках нет топлива, цена на дизель сильно вырастут, а за ними последуют и цены на бензин. Однако оснований для этого, ни сезонных, ни по объему спроса, нет.
Эксперт расширила бы данный запрет и на дизельное топливо, так как впереди сезонное повышение цен на него. Дело в том, что зимнее производство данного вида топлива дороже. Она добавила, что рост цен ощутили на себе все, кто связан с оптовыми поставками, крупными транспортными и железнодорожными предприятиями, особенно в течении последних нескольких недель.