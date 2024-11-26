Новосибирский зоопарк рассказал трогательную историю рождения императорских тамаринов

Тамаринов назвали Чук и Гек. Спустя время их выпустили к своей семье, которая восприняла их хорошо. Отец не отходил от своих детей, а сотрудникам даже приходилось выманивать их, чтобы покормить. Сейчас малыши уже питаются кормом и свободно себя чувствуют в вольере. Скоро белый медведь Кай отпразднует свои 17 лет.