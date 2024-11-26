Новосибирский зоопарк рассказал трогательную историю рождения императорских тамаринов

Posted 26 ноября, 07:55
Published 26 ноября, 07:55
Modified 26 ноября, 07:58
Updated 26 ноября, 07:58
Маленькие малыши императорских тамаринов родились всего несколько месяцев назад: в сентябре. Они остались без матери. Под опеку их взяли сотрудники зоопарка. Зверьков кормили смесью через соску.
С семьей обезьянок разлучать не стали. Их поселили в совместный вольер, но в отдельную клетку. Так они жили почти 50 дней. Родные адаптировались к малышам, также, как и они, которые наблюдали за стаей и учились быть похожими на них.
Тамаринов назвали Чук и Гек. Спустя время их выпустили к своей семье, которая восприняла их хорошо. Отец не отходил от своих детей, а сотрудникам даже приходилось выманивать их, чтобы покормить. Сейчас малыши уже питаются кормом и свободно себя чувствуют в вольере. Скоро белый медведь Кай отпразднует свои 17 лет.