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Posted 26 ноября, 07:55

Published 26 ноября, 07:55

Modified 26 ноября, 07:58

Updated 26 ноября, 07:58

У обезьянок нет мамы

Новосибирский зоопарк рассказал трогательную историю рождения императорских тамаринов

26 ноября 2024, 07:55
Фото: Новосибирский зоопарк. У обезьянок нет мамы

Новосибирский зоопарк рассказал об истории рождения тамаринов Чука и Гека

Трогательную историю рождения малышей императорских тамаринов рассказал Новосибирский зоопарк в соцсетях.

Маленькие малыши императорских тамаринов родились всего несколько месяцев назад: в сентябре. Они остались без матери. Под опеку их взяли сотрудники зоопарка. Зверьков кормили смесью через соску.

С семьей обезьянок разлучать не стали. Их поселили в совместный вольер, но в отдельную клетку. Так они жили почти 50 дней. Родные адаптировались к малышам, также, как и они, которые наблюдали за стаей и учились быть похожими на них.

Тамаринов назвали Чук и Гек. Спустя время их выпустили к своей семье, которая восприняла их хорошо. Отец не отходил от своих детей, а сотрудникам даже приходилось выманивать их, чтобы покормить. Сейчас малыши уже питаются кормом и свободно себя чувствуют в вольере. Скоро белый медведь Кай отпразднует свои 17 лет.

Фото: Новосибирский зоопарк
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