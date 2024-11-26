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Posted 26 ноября, 13:46

Published 26 ноября, 13:46

Modified 26 ноября, 13:48

Updated 26 ноября, 13:48

Новосибирцам рассказали, как получить двойную пенсию в декабре

Новосибирцам рассказали, как получить двойную пенсию в декабре

26 ноября 2024, 13:46
Фото: 1MI.
Новосибирцам рассказали о порядке получения пенсий в декабре–январе и индексации выплат.

Новосибирцы, которые получают пенсии в первой половине месяца, получат уже проиндексированные выплаты. Те, кто получают пенсии на карту, получат выплаты с учетом индексации уже в январе 11 и 21 числа.

Получатели пенсий по почте могут получить выплаты раньше. График работы почтовых отделений станет известен позднее. Тем не менее в прошлом году почтовые отделения в Новосибирске не работали 31 декабря, 1 и 7 января.

8.728 рублей составит пенсия после проведения индексации. В следующем году выплаты могут увеличить снова, если инфляция превысит актуальный прогноз в 7,3%. Проиндексируют все выплаты, в том числе пенсии работающих граждан.

Напомним, ранее специалист рассказал сибирякам, как получить прибавку к пенсии в 45%.

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