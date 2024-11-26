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Posted 26 ноября, 19:51

Published 26 ноября, 19:51

Modified 26 ноября, 19:53

Updated 26 ноября, 19:53

Рабочие повредили ЛЭП и оставили без света жителей пригорода Новосибирска

Новосибирцы остались без света: что произошло

26 ноября 2024, 19:51
Фото: 1MI. Рабочие повредили ЛЭП и оставили без света жителей пригорода Новосибирска

Рабочие повредили ЛЭП и оставили без света жителей пригорода Новосибирска

Вечером 26 ноября частные дома остались без света из-за повреждений на ЛЭП. Проводимые работы не были согласованы с электросетевой компанией.

Ненадолго без света остались несколько населенных пунктов в пригороде Новосибирска. Также без света осталась станция сотовой связи. Сообщается, что причиной происшествия стал обрыв линий связи.

Во время разгрузочных работ в районе полигона ТБО в Пашино рабочие порвали провода ЛЭП. Проводимые работы не были предварительно согласованы с электросетевой компанией.

Прибывшая на место бригада оперативно устранила повреждения, что позволило быстро решить проблему. Сейчас электричество вернули в частные дома Пашино и пригорода.

Напомним, ранее сообщалось, что компания «Россети Новосибирск» (АО «РЭС») подключит к электросетям жилой комплекс на берегу Новосибирской ГЭС.

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