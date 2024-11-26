Новосибирцы остались без света: что произошло

Posted 26 ноября, 19:51
Published 26 ноября, 19:51
Modified 26 ноября, 19:53
Updated 26 ноября, 19:53
Ненадолго без света остались несколько населенных пунктов в пригороде Новосибирска. Также без света осталась станция сотовой связи. Сообщается, что причиной происшествия стал обрыв линий связи.
Во время разгрузочных работ в районе полигона ТБО в Пашино рабочие порвали провода ЛЭП. Проводимые работы не были предварительно согласованы с электросетевой компанией.
Прибывшая на место бригада оперативно устранила повреждения, что позволило быстро решить проблему. Сейчас электричество вернули в частные дома Пашино и пригорода.
Напомним, ранее сообщалось, что компания «Россети Новосибирск» (АО «РЭС») подключит к электросетям жилой комплекс на берегу Новосибирской ГЭС.