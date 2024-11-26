Новый бизнес-омбудсмен Новосибирской области — неожиданное решение Заксобрания

Конкурс на должность уполномоченного по защите прав предпринимателей в Новосибирской области был объявлен 17 сентября 2024 года. За 45 дней в конкурсную комиссию поступила всего одна заявка. Единственным кандидатом стал Андрей Панферов, чью кандидатуру предложила председатель Общественной палаты области Галина Гриднева. В своем выступлении Гриднева подчеркнула, что Андрей Панферов зарекомендовал себя как опытный управленец, общественный лидер и человек, способный решать сложные задачи. По ее словам, Совет Общественной палаты единогласно поддержал его выдвижение.