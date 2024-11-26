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Posted 26 ноября, 10:10

Published 26 ноября, 10:10

Modified 26 ноября, 10:12

Updated 26 ноября, 10:12

Андрей Панферов

Новый бизнес-омбудсмен Новосибирской области — неожиданное решение Заксобрания

26 ноября 2024, 10:10
Фото: Соцсети депутата / vk.com. Андрей Панферов

В Новосибирской области новым бизнес-омбудсменом стал Андрей Панферов

Сегодня, 26 ноября 2024 года, в Законодательном собрании Новосибирской области состоялись депутатские слушания по выбору нового Уполномоченного по защите прав предпринимателей. Единственным кандидатом, предложенным конкурсной комиссией, стал первый вице-спикер парламента Андрей Панфёров.

Конкурс на должность уполномоченного по защите прав предпринимателей в Новосибирской области был объявлен 17 сентября 2024 года. За 45 дней в конкурсную комиссию поступила всего одна заявка. Единственным кандидатом стал Андрей Панферов, чью кандидатуру предложила председатель Общественной палаты области Галина Гриднева. В своем выступлении Гриднева подчеркнула, что Андрей Панферов зарекомендовал себя как опытный управленец, общественный лидер и человек, способный решать сложные задачи. По ее словам, Совет Общественной палаты единогласно поддержал его выдвижение.

Справка

Андрей Панферов — депутат Законодательного собрания Новосибирской области с многолетним стажем. Он имеет значительный опыт работы в общественных и управленческих структурах, является кавалером Орденов Мужества, Александра Невского и других высоких государственных наград.

Игорь Салов, глава регионального отделения общественной организации «Опора России», назвал решение о выдвижении Панферова неожиданным, но удачным. Он подчеркнул, что предприниматели области видят в новом уполномоченном надежного партнера.

В своей речи Андрей Панферов обозначил ключевые задачи, стоящие перед ним в новой должности. Прежде всего, он подчеркнул важность прямого общения с предпринимателями для поиска эффективных решений их проблем. Панферов также обратил внимание на вклад бизнеса в поддержку специальной военной операции, поблагодарив предпринимателей за помощь в оснащении и подготовке добровольческих батальонов Новосибирской области. Он пообещал продолжить эту работу, активно взаимодействуя с бизнес-сообществом региона.

По итогам слушаний рекомендации о выдвижении Панферова будут переданы в конкурсную комиссию. Окончательное решение по его назначению планируется принять на декабрьской сессии Законодательного собрания. После этого кандидатура будет направлена Уполномоченному при президенте РФ для согласования.

Предыдущий бизнес-омбудсмен региона, Николай Мамулат, занимал эту должность с 2019 года и внес значительный вклад в защиту прав предпринимателей. Он ушел из жизни в сентябре 2024 года, оставив вакантной столь важную для региона должность.

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#Алина Гурицкая#Политика#Бизнес#Экономика#Новосибирская область#Законодательное собрание#Андрей Панферов
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