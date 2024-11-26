Новый бизнес-омбудсмен Новосибирской области — неожиданное решение Заксобрания

Posted 26 ноября, 10:10
Published 26 ноября, 10:10
Modified 26 ноября, 10:12
Updated 26 ноября, 10:12
Конкурс на должность уполномоченного по защите прав предпринимателей в Новосибирской области был объявлен 17 сентября 2024 года. За 45 дней в конкурсную комиссию поступила всего одна заявка. Единственным кандидатом стал Андрей Панферов, чью кандидатуру предложила председатель Общественной палаты области Галина Гриднева. В своем выступлении Гриднева подчеркнула, что Андрей Панферов зарекомендовал себя как опытный управленец, общественный лидер и человек, способный решать сложные задачи. По ее словам, Совет Общественной палаты единогласно поддержал его выдвижение.
Справка
Андрей Панферов — депутат Законодательного собрания Новосибирской области с многолетним стажем. Он имеет значительный опыт работы в общественных и управленческих структурах, является кавалером Орденов Мужества, Александра Невского и других высоких государственных наград.
Игорь Салов, глава регионального отделения общественной организации «Опора России», назвал решение о выдвижении Панферова неожиданным, но удачным. Он подчеркнул, что предприниматели области видят в новом уполномоченном надежного партнера.
В своей речи Андрей Панферов обозначил ключевые задачи, стоящие перед ним в новой должности. Прежде всего, он подчеркнул важность прямого общения с предпринимателями для поиска эффективных решений их проблем. Панферов также обратил внимание на вклад бизнеса в поддержку специальной военной операции, поблагодарив предпринимателей за помощь в оснащении и подготовке добровольческих батальонов Новосибирской области. Он пообещал продолжить эту работу, активно взаимодействуя с бизнес-сообществом региона.
По итогам слушаний рекомендации о выдвижении Панферова будут переданы в конкурсную комиссию. Окончательное решение по его назначению планируется принять на декабрьской сессии Законодательного собрания. После этого кандидатура будет направлена Уполномоченному при президенте РФ для согласования.
Предыдущий бизнес-омбудсмен региона, Николай Мамулат, занимал эту должность с 2019 года и внес значительный вклад в защиту прав предпринимателей. Он ушел из жизни в сентябре 2024 года, оставив вакантной столь важную для региона должность.