Почти 60% жителей Подмосковья привились от гриппа за сезон

Уровень заболеваемости ОРВИ в Московской области ниже порогового на 63,9%. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

Среди вирусов преобладают респираторные негриппозные: риновирус, бокавирус, сезонный коронавирус, РС-вирус. На данный момент в Подмосковье уже привито 58% населения, и кампания по вакцинации против гриппа продолжается, пишет 360.ru. Чтобы избежать заражения ОРВИ, необходимо следовать простым правилам: мыть руки с мылом, использовать дезинфицирующее средство, избегать касаний лица грязными руками, стараться не посещать многолюдные места в час пик, а также соблюдать дистанцию и использовать средства защиты. Роспотребнадзор контролирует ситуацию с ОРВИ и гриппом.