atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 26 ноября, 15:13

Published 26 ноября, 15:13

Modified 26 ноября, 15:14

Updated 26 ноября, 15:14

Почти 60% жителей Подмосковья привились от гриппа за сезон

26 ноября 2024, 15:13
Уровень заболеваемости ОРВИ в Московской области ниже порогового на 63,9%. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

Среди вирусов преобладают респираторные негриппозные: риновирус, бокавирус, сезонный коронавирус, РС-вирус. На данный момент в Подмосковье уже привито 58% населения, и кампания по вакцинации против гриппа продолжается, пишет 360.ru.

Чтобы избежать заражения ОРВИ, необходимо следовать простым правилам: мыть руки с мылом, использовать дезинфицирующее средство, избегать касаний лица грязными руками, стараться не посещать многолюдные места в час пик, а также соблюдать дистанцию и использовать средства защиты.

Роспотребнадзор контролирует ситуацию с ОРВИ и гриппом.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика