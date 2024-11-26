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Posted 26 ноября, 05:54

Published 26 ноября, 05:54

Modified 26 ноября, 05:56

Updated 26 ноября, 05:56

Ребенок погиб

Под Новосибирском осудили мать-убийцу, выбросившую младенца в помойное ведро

26 ноября 2024, 05:54
Фото: 1MI. Ребенок погиб
В Новосибирской области вынесли приговор матери-убийце, сообщили в Следственном комитете и прокуратуре.

Все случилось зимой текущего года. В Болотнинском районе стало известно о вопиющей трагедии.

Женщина забеременела, скрыла этот факт, родила ребенка в домашних условиях, выбросила его в помойное ведро и выставила в кладовку дома. Младенец насмерть замерз.

Факт преступления вскрылся. Мать обвинили в убийстве новорожденного. Суд назначил ей два года колонии-поселении. Также не так давно вынесли приговор и другой матери, которая выбросила малыша в мусорный бак. В этой ситуации ребенок выжил, а вот женщина отправилась в колонию.

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#Эмилия Губарева#Криминал#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#Убийство#18+#Болотнинский район
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