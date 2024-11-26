Под Новосибирском осудили мать-убийцу, выбросившую младенца в помойное ведро

Факт преступления вскрылся. Мать обвинили в убийстве новорожденного. Суд назначил ей два года колонии-поселении. Также не так давно вынесли приговор и другой матери, которая выбросила малыша в мусорный бак. В этой ситуации ребенок выжил, а вот женщина отправилась в колонию.