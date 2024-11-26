Под Новосибирском осудили мать-убийцу, выбросившую младенца в помойное ведро

Posted 26 ноября, 05:54
Published 26 ноября, 05:54
Modified 26 ноября, 05:56
Updated 26 ноября, 05:56
Все случилось зимой текущего года. В Болотнинском районе стало известно о вопиющей трагедии.
Женщина забеременела, скрыла этот факт, родила ребенка в домашних условиях, выбросила его в помойное ведро и выставила в кладовку дома. Младенец насмерть замерз.
Факт преступления вскрылся. Мать обвинили в убийстве новорожденного. Суд назначил ей два года колонии-поселении. Также не так давно вынесли приговор и другой матери, которая выбросила малыша в мусорный бак. В этой ситуации ребенок выжил, а вот женщина отправилась в колонию.