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Posted 26 ноября, 15:15

Published 26 ноября, 15:15

Modified 26 ноября, 15:17

Updated 26 ноября, 15:17

Подмосковье выделит 1,2 млрд рублей на летний отдых детей в 2025 году

26 ноября 2024, 15:15
На организацию летнего отдыха детей в Подмосковье в 2025 году направят 1,2 миллиарда рублей. Льготные путевки получат более 600 тысяч человек.

Председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев отметил, что право на бесплатные путевки в детские лагеря имеют как федеральные, так и региональные льготники. Это, например, дети в трудной жизненной ситуации, инвалиды, пишет 360.ru.

Подать заявку на бесплатную путевку можно на региональном портале госуслуг. Более подробную информацию предоставят в МФЦ, Министерстве социального развития Московской области или в управлении социальной защиты населения по месту жительства.

В подмосковном лагере «Литвиново» прошел осенний заезд. Около 250 детей провели здесь свои каникулы. За год лагерь уже принял более трех тысяч ребят, впереди — зимняя смена, которая пройдет с 28 декабря по 8 января.

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