Последний в Новосибирске долгострой завершат в 2025 году

В региональном Министерстве строительства и ЖКХ отметили ход решения проблем касательно местных долгостроев. На данный момент в Новосибирской области остается три наиболее проблемных объекта. К концу текущего года завершат стройку на Дуси Ковальчук. Введения в эксплуатацию ожидает еще один дом на Вилюйской 5. Третий долгострой обещают завершить в следующем году.