Последний в Новосибирске долгострой завершат в 2025 году

Posted 26 ноября, 11:37
Published 26 ноября, 11:37
Modified 26 ноября, 11:39
Updated 26 ноября, 11:39
В региональном Министерстве строительства и ЖКХ отметили ход решения проблем касательно местных долгостроев. На данный момент в Новосибирской области остается три наиболее проблемных объекта. К концу текущего года завершат стройку на Дуси Ковальчук. Введения в эксплуатацию ожидает еще один дом на Вилюйской 5. Третий долгострой обещают завершить в следующем году.
За последние 4 года в регионе сократилось число проблемных объектов, отметил глава минстроя. За минувший год были восстановлены права более двух тысяч обманутых дольщиков на 15 проблемных объектов.
Ранее сообщалось о том, что в ближайшие три года в регионе появится более 100 новых социальных объектов, в числе которых школы, поликлиники и фельдшерско-акушерские пункты.