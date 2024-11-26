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Posted 26 ноября, 11:37

Published 26 ноября, 11:37

Modified 26 ноября, 11:39

Updated 26 ноября, 11:39

Последний из трех проблемных объектов в регионе завершат в следующем году

Последний в Новосибирске долгострой завершат в 2025 году

26 ноября 2024, 11:37
Фото: 1MI. Последний из трех проблемных объектов в регионе завершат в следующем году
Последний из трех проблемных объектов в регионе завершат в следующем году. Об этом заявил глава минстроя Дмитрий Богомолов.

В региональном Министерстве строительства и ЖКХ отметили ход решения проблем касательно местных долгостроев. На данный момент в Новосибирской области остается три наиболее проблемных объекта. К концу текущего года завершат стройку на Дуси Ковальчук. Введения в эксплуатацию ожидает еще один дом на Вилюйской 5. Третий долгострой обещают завершить в следующем году.

За последние 4 года в регионе сократилось число проблемных объектов, отметил глава минстроя. За минувший год были восстановлены права более двух тысяч обманутых дольщиков на 15 проблемных объектов.

Ранее сообщалось о том, что в ближайшие три года в регионе появится более 100 новых социальных объектов, в числе которых школы, поликлиники и фельдшерско-акушерские пункты.

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