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Posted 26 ноября, 09:31

Published 26 ноября, 09:31

Modified 26 ноября, 09:33

Updated 26 ноября, 09:33

ЖК состоит из четырех 25-этажных домов

«Россети» обеспечат электроэнергией жилой комплекс на берегу Обского моря

26 ноября 2024, 09:31
Фото: нашдом.рф. ЖК состоит из четырех 25-этажных домов
Энергетики подготовили инфраструктуру для подключения к сетям жилого комплекса «Черемушки», сообщили в компании

Компания «Россети Новосибирск» (АО «РЭС») подключит к электросетям ЖК «Черемушки», который строится на берегу Обского моря — водохранилища Новосибирской ГЭС. Присоединяемая мощность по договору — 1,4 МВт.

Для электроснабжения четырех 25-этажных домов энергетики проложили кабельную линию 10 кВ протяженностью порядка 500 м. Планируется, что в ЖК будет 950 квартир общей площадью более 46,7 тыс. кв. м.

Фото: cheremushki54.ru

По объему введенного жилья Новосибирск занимает четвертое место в стране после Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодара. «Россети» сотрудничают со многими крупными застройщиками: например, сейчас идет работа по проекту электроснабжения микрорайона «Клюквенный», рассчитанного на 1 млн кв. м жилья.

«Подобные проекты — это только малая часть объектов жилищного строительства, которые „Россети Новосибирск“ обеспечивают надежным и качественным электроснабжением. Компания сотрудничает со многими крупными застройщиками мегаполиса, в среднем в год заключается примерно около 100 договоров технологического присоединения объектов жилищного домостроения», — говорится в сообщении пресс-службы энергокомпании.

При этом в последнее время средняя мощность на один договор значительно увеличилась, по оценкам специалистов компании — примерно на 30%. Это связано с ростом доли комплексных обращений по подключению целых жилых массивов, а не точечных объектов

Более 5 тысяч подключений к инфраструктуре выполнили «Россети Новосибирск»
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