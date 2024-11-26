«Россети» обеспечат электроэнергией жилой комплекс на берегу Обского моря

Posted 26 ноября, 09:31
Published 26 ноября, 09:31
Modified 26 ноября, 09:33
Updated 26 ноября, 09:33
Компания «Россети Новосибирск» (АО «РЭС») подключит к электросетям ЖК «Черемушки», который строится на берегу Обского моря — водохранилища Новосибирской ГЭС. Присоединяемая мощность по договору — 1,4 МВт.
Для электроснабжения четырех 25-этажных домов энергетики проложили кабельную линию 10 кВ протяженностью порядка 500 м. Планируется, что в ЖК будет 950 квартир общей площадью более 46,7 тыс. кв. м.
По объему введенного жилья Новосибирск занимает четвертое место в стране после Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодара. «Россети» сотрудничают со многими крупными застройщиками: например, сейчас идет работа по проекту электроснабжения микрорайона «Клюквенный», рассчитанного на 1 млн кв. м жилья.
«Подобные проекты — это только малая часть объектов жилищного строительства, которые „Россети Новосибирск“ обеспечивают надежным и качественным электроснабжением. Компания сотрудничает со многими крупными застройщиками мегаполиса, в среднем в год заключается примерно около 100 договоров технологического присоединения объектов жилищного домостроения», — говорится в сообщении пресс-службы энергокомпании.
При этом в последнее время средняя мощность на один договор значительно увеличилась, по оценкам специалистов компании — примерно на 30%. Это связано с ростом доли комплексных обращений по подключению целых жилых массивов, а не точечных объектов