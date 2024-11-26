Самый большой каток откроется в Новосибирске

Posted 26 ноября, 05:54
Published 26 ноября, 05:54
Modified 26 ноября, 05:56
Updated 26 ноября, 05:56
Площадь катка на стадионе «Спартак» впечатляет: более семи тысяч квадратов. Он откроется для посетителей 29 ноября в 16:00. Вход с личными коньками сделали бесплатным в первый день работы.
Прокатиться час на коньках в аренду взрослому стоит 250 рублей, а ребенку и пожилым людям 125 рублей. Со своим инвентарем нет ограничений по времени. Стоит вход 150 рублей взрослому и 80 рублей ребенку и пенсионеру.
У стадиона будет единственный выходной — в понедельник. Остальное расписание станет следующим:
За пару недель до Нового 2025 года там поставят зеленую елку. Каток будет закрываться зимой, если на улице похолодает до -25 и ниже. Всего в областной столице заработают 60 катков.