Сибирский избинг и настоящий деревнинг: как незабываемо встретить Новый год

Братья даже запатентовали этот термин, но в реальности ничего нового, они, конечно, не изобрели. Просто раньше это называлось скучным словом «агротуризм», но в новой обертке стало продаваться значительно лучше. Хотя рамки этого явления настолько размыты, что предлагается под «избингом» туристам все, что угодно.