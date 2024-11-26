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Posted 26 ноября, 08:14

Published 26 ноября, 08:14

Modified 26 ноября, 08:16

Updated 26 ноября, 08:16

Сибирский избинг недорог и аутентичен

Сибирский избинг и настоящий деревнинг: как незабываемо встретить Новый год

26 ноября 2024, 08:14
Фото: федосиха.рф. Сибирский избинг недорог и аутентичен

Избинг в Новосибирской области стремительно набирает популярность

Понятие избинг появилось в лексиконе совсем недавно, но это явление стремительно набирает популярность.

Термин «избинг» был придуман год назад коммерсантами братьями Шевцовыми. Они купили участок земли в Ивановской области, построили на нем несколько крестьянских изб, но с уютными гостевыми номерами внутри, и стали активно зазывать на природу и «цифровой детокс» горожан, уставших от напряженной жизни в мегаполисе.

Братья даже запатентовали этот термин, но в реальности ничего нового, они, конечно, не изобрели. Просто раньше это называлось скучным словом «агротуризм», но в новой обертке стало продаваться значительно лучше. Хотя рамки этого явления настолько размыты, что предлагается под «избингом» туристам все, что угодно.

Например, в одном из сел Коченевского района есть турбаза, состоящая из нескольких деревянных домиков, стилизованных под обычный деревенский дом. «Душевные туры в настоящую русскую деревню», — под таким слоганом здесь принимают гостей. Баня, чистый воздух, общение с фермерами и их животными, приготовление деревенских продуктов своими руками — вот что предлагается туристам.

Домики стилизованы под деревенские, но построены специально для туристовДомики стилизованы под деревенские, но построены специально для туристов
Домики стилизованы под деревенские, но построены специально для туристов. Фото: федосиха.рф

Есть домики вместимостью до 6 человек — стоимость 3000 рублей в будни, 3800 рублей — в праздники и выходные. Для большой компании предлагается 4-комнатный дом с кухней -гостиной. В будни его аренда стоит 5500 рублей, в выходные 6700.

Спецпредложение — организация в селе традиционной русской свадьбы.

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Похожая усадьба есть недалеко от села Бурмистрово в Искитимском районе. Несколько домиков в лесу с резными наличниками, без телевизоров, но с посудой, расписанной в старорусском стиле. Гостей обещают кормить продуктами из собственного приусадебного хозяйства. Раньше хозяева держали животных, с которыми можно было пообщаться, но потом от этого отказались.

Владельцы турбазы позиционируют ее, как лучшее место для семейного отдыха.

Наиболее бюджетный вариант размещения — двухместный номер в деревянном доме стоимостью 1800/2500 рублей будни/выходные.

Гостевой дом на 10 человек можно снять за 7000 рублей в сутки в будни и 10000 в выходной день.

Аренда дома с русской баней обойдется в 9000/13000 рублей будни/выходные.

Активно развивают такой туризм в Сузунском районе. Наиболее известна усадьба, названная в честь одного из сказочных русских персонажей. Расположенная на территории заказника Участок Нечунаевский, она предлагает туры выходного дня «Цифровой детокс» за 10500 рублей с человека.

Здесь можно получить навыки различных ремеселЗдесь можно получить навыки различных ремесел
Здесь можно получить навыки различных ремесел. Фото: vk.com/usadba_u_yagy
«Мы с вами будем ходить по лесным тропам, принимать пищу на свежем воздухе в теплой компании за одним большим столом, играть в настольные игры, ферментировать Иван-чай и другие травы, собранные своими руками, заниматься консервированием лета в ювелирной смоле, смотреть старое доброе кино под открытым звёздным небом, запечатлевать счастливые моменты в самых природных локациях», — так описывают свое предложение хозяева усадьбы.

Кроме того, в Сузунском районе можно окунуться в деревенский быт на пасеке в селе Битки. Гостей поселят в простые деревянные домики, можно будет поухаживать за огородом, предлагают лечебный сон на пчёлах, массаж с пчелопродуктами и деревенскую еду.

Цены демократичны — различные мастер-классы от 150 до 300 рублей с человека, сон на пчелах — 300 рублей за сеанс, стоимость проживания договорная.

А еще хозяева пасеки готовы организовать и провести деревенскую свадьбу.

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На сельский туризм делают ставку и в других районах области, например, Маслянинском. За сезон там приняли 60 тысяч туристов. При этом, отмечает директор АНО «Живая земля», руководитель проекта «Агротуризм 54» Алла Канаева, в данном случае учитываются только те, кто провел хотя бы одну ночь в туристических объектах размещения. Если брать участников однодневных экскурсий, то это цифра увеличится в несколько раз.

«Сельский туризм в Новосибирской области развивается хорошими темпами. И это движение с двух сторон. У горожан сегодня существует запрос на отдых недалеко и относительно недорого, плюс, это патриотическая составляющая, знать край, где ты живешь. С другой стороны, сельские территории нацелены развивать сферу туризма, потому что для них это заработок, новые рабочие места, причем, новая деятельность, не связанная с привычными сельскими занятиями, что привлекательно для молодежи», — рассказала Алла Канаева в интервью корреспонденту Atas.Info.

«Избингу» в нашем регионе есть куда расти, уверена собеседник редакции. Если Новосибирск занимает первое место среди городов Сибирского федерального округа по количеству туристов, то область, несмотря на имеющийся хороший потенциал, пока в туристические процессы вовлечена относительно слабо.

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