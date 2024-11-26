Сибирский избинг и настоящий деревнинг: как незабываемо встретить Новый год

Posted 26 ноября, 08:14
Published 26 ноября, 08:14
Modified 26 ноября, 08:16
Updated 26 ноября, 08:16
Термин «избинг» был придуман год назад коммерсантами братьями Шевцовыми. Они купили участок земли в Ивановской области, построили на нем несколько крестьянских изб, но с уютными гостевыми номерами внутри, и стали активно зазывать на природу и «цифровой детокс» горожан, уставших от напряженной жизни в мегаполисе.
Братья даже запатентовали этот термин, но в реальности ничего нового, они, конечно, не изобрели. Просто раньше это называлось скучным словом «агротуризм», но в новой обертке стало продаваться значительно лучше. Хотя рамки этого явления настолько размыты, что предлагается под «избингом» туристам все, что угодно.
Например, в одном из сел Коченевского района есть турбаза, состоящая из нескольких деревянных домиков, стилизованных под обычный деревенский дом. «Душевные туры в настоящую русскую деревню», — под таким слоганом здесь принимают гостей. Баня, чистый воздух, общение с фермерами и их животными, приготовление деревенских продуктов своими руками — вот что предлагается туристам.
Есть домики вместимостью до 6 человек — стоимость 3000 рублей в будни, 3800 рублей — в праздники и выходные. Для большой компании предлагается 4-комнатный дом с кухней -гостиной. В будни его аренда стоит 5500 рублей, в выходные 6700.
Спецпредложение — организация в селе традиционной русской свадьбы.
Похожая усадьба есть недалеко от села Бурмистрово в Искитимском районе. Несколько домиков в лесу с резными наличниками, без телевизоров, но с посудой, расписанной в старорусском стиле. Гостей обещают кормить продуктами из собственного приусадебного хозяйства. Раньше хозяева держали животных, с которыми можно было пообщаться, но потом от этого отказались.
Владельцы турбазы позиционируют ее, как лучшее место для семейного отдыха.
Наиболее бюджетный вариант размещения — двухместный номер в деревянном доме стоимостью 1800/2500 рублей будни/выходные.
Гостевой дом на 10 человек можно снять за 7000 рублей в сутки в будни и 10000 в выходной день.
Аренда дома с русской баней обойдется в 9000/13000 рублей будни/выходные.
Активно развивают такой туризм в Сузунском районе. Наиболее известна усадьба, названная в честь одного из сказочных русских персонажей. Расположенная на территории заказника Участок Нечунаевский, она предлагает туры выходного дня «Цифровой детокс» за 10500 рублей с человека.
«Мы с вами будем ходить по лесным тропам, принимать пищу на свежем воздухе в теплой компании за одним большим столом, играть в настольные игры, ферментировать Иван-чай и другие травы, собранные своими руками, заниматься консервированием лета в ювелирной смоле, смотреть старое доброе кино под открытым звёздным небом, запечатлевать счастливые моменты в самых природных локациях», — так описывают свое предложение хозяева усадьбы.
Кроме того, в Сузунском районе можно окунуться в деревенский быт на пасеке в селе Битки. Гостей поселят в простые деревянные домики, можно будет поухаживать за огородом, предлагают лечебный сон на пчёлах, массаж с пчелопродуктами и деревенскую еду.
Цены демократичны — различные мастер-классы от 150 до 300 рублей с человека, сон на пчелах — 300 рублей за сеанс, стоимость проживания договорная.
А еще хозяева пасеки готовы организовать и провести деревенскую свадьбу.
На сельский туризм делают ставку и в других районах области, например, Маслянинском. За сезон там приняли 60 тысяч туристов. При этом, отмечает директор АНО «Живая земля», руководитель проекта «Агротуризм 54» Алла Канаева, в данном случае учитываются только те, кто провел хотя бы одну ночь в туристических объектах размещения. Если брать участников однодневных экскурсий, то это цифра увеличится в несколько раз.
«Сельский туризм в Новосибирской области развивается хорошими темпами. И это движение с двух сторон. У горожан сегодня существует запрос на отдых недалеко и относительно недорого, плюс, это патриотическая составляющая, знать край, где ты живешь. С другой стороны, сельские территории нацелены развивать сферу туризма, потому что для них это заработок, новые рабочие места, причем, новая деятельность, не связанная с привычными сельскими занятиями, что привлекательно для молодежи», — рассказала Алла Канаева в интервью корреспонденту Atas.Info.
«Избингу» в нашем регионе есть куда расти, уверена собеседник редакции. Если Новосибирск занимает первое место среди городов Сибирского федерального округа по количеству туристов, то область, несмотря на имеющийся хороший потенциал, пока в туристические процессы вовлечена относительно слабо.