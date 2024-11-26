Сибиряк с крупной партией наркотиков торговал «запрещенкой» через мессенджер

Мужчина был ранее судим за другие преступления. В этот раз он был признан виновным и приговорен к 10 годам и 6 месяцам лишения свободы. Наказание он будет отбывать в исправительной колонии особого режима. Мобильный телефон, через который он общался с покупателями, конфисковали в доход государства.