Сибиряк с крупной партией наркотиков торговал «запрещенкой» через мессенджер

Posted 26 ноября, 09:50
Published 26 ноября, 09:50
Modified 26 ноября, 09:52
Updated 26 ноября, 09:52
Железнодорожный районный суд Новосибирска вынес приговор 37-летнему мужчине, который пытался сбыть наркотические средства в крупном размере. Суд признал его виновным по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств».
Как установило следствие, 6 сентября 2024 года обвиняемый, действуя в сговоре с еще одним человеком, которого пока не удалось вычислить, через мессенджер организовал продажу наркотических средств. Общий вес запрещенного вещества составил более 23 граммов, что считается особо крупным размером.
Наркотики были обнаружены у подсудимого при задержании сотрудниками полиции. Мужчина намеревался сбыть их, но не успел. Его доставили в отдел полиции № 2.
Мужчина был ранее судим за другие преступления. В этот раз он был признан виновным и приговорен к 10 годам и 6 месяцам лишения свободы. Наказание он будет отбывать в исправительной колонии особого режима. Мобильный телефон, через который он общался с покупателями, конфисковали в доход государства.