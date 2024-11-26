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Posted 26 ноября, 09:50

Published 26 ноября, 09:50

Modified 26 ноября, 09:52

Updated 26 ноября, 09:52

Судебное заседание

Сибиряк с крупной партией наркотиков торговал «запрещенкой» через мессенджер

26 ноября 2024, 09:50
Фото: Прокуратура Новосибирской области. Судебное заседание

В Новосибирске наркоторговца осудили на 10 лет за сбыт в особо крупном размере

Жителя Новосибирска отправят в колонию особого режима за сбт наркотиков в особо крупном размере, сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

Железнодорожный районный суд Новосибирска вынес приговор 37-летнему мужчине, который пытался сбыть наркотические средства в крупном размере. Суд признал его виновным по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств».

Как установило следствие, 6 сентября 2024 года обвиняемый, действуя в сговоре с еще одним человеком, которого пока не удалось вычислить, через мессенджер организовал продажу наркотических средств. Общий вес запрещенного вещества составил более 23 граммов, что считается особо крупным размером.

Наркотики были обнаружены у подсудимого при задержании сотрудниками полиции. Мужчина намеревался сбыть их, но не успел. Его доставили в отдел полиции № 2.

Мужчина был ранее судим за другие преступления. В этот раз он был признан виновным и приговорен к 10 годам и 6 месяцам лишения свободы. Наказание он будет отбывать в исправительной колонии особого режима. Мобильный телефон, через который он общался с покупателями, конфисковали в доход государства.

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