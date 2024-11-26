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Posted 26 ноября, 10:46

Published 26 ноября, 10:46

Modified 26 ноября, 10:48

Updated 26 ноября, 10:48

Владимир Винокур

Сибирякам не интересен Владимир Винокур — он выступит в пустом зале

26 ноября 2024, 10:46
Фото: culture.ru. Владимир Винокур

В Новосибирске Владимир Винокур выступит в полупустом зале

26 ноября в Доме ученых Академгородка состоится концерт известного юмориста Владимира Винокура. Однако, как стало известно, большой части зрительного зала может остаться пустой.

Концерт, запланированный на 19:00, пока не вызвал ожидаемого ажиотажа. Причины низкого уровня продаж не комментируются. Стоимость билетов варьируется от 1300 до 3500 рублей, но к дню выступления продана менее половины мест.

Схема залаСхема зала
Схема зала. Фото: скриншот

Выступления Владимира Винокура в других сибирских городах также демонстрируют неоднозначные результаты: В Барнауле также продали не больше половины билетов. Однако в Бийске и Рубцовске выкуплены почти все места. Такое различие может быть связано с разной покупательной способностью и интересом публики в каждом городе.

Ситуация с неполными залами не уникальна. В октябре в Новосибирске похожая картина наблюдалась на концерте Ларисы Долиной. Позже стало известно, что даже на концерт рок-группы «Алиса» новосибирцы не стремятся попасть, из-за чего лидер коллектива Константин Кинчев резко раскритиковал фанатов и отменил выступление.

Жители Новосибирска объяснили, почему никогда не пойдут на концерт Кинчева
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