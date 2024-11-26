Сибирякам не интересен Владимир Винокур — он выступит в пустом зале

Выступления Владимира Винокура в других сибирских городах также демонстрируют неоднозначные результаты: В Барнауле также продали не больше половины билетов. Однако в Бийске и Рубцовске выкуплены почти все места. Такое различие может быть связано с разной покупательной способностью и интересом публики в каждом городе.