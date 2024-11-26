Сибирякам не интересен Владимир Винокур — он выступит в пустом зале

Posted 26 ноября, 10:46
Published 26 ноября, 10:46
Modified 26 ноября, 10:48
Updated 26 ноября, 10:48
Концерт, запланированный на 19:00, пока не вызвал ожидаемого ажиотажа. Причины низкого уровня продаж не комментируются. Стоимость билетов варьируется от 1300 до 3500 рублей, но к дню выступления продана менее половины мест.
Выступления Владимира Винокура в других сибирских городах также демонстрируют неоднозначные результаты: В Барнауле также продали не больше половины билетов. Однако в Бийске и Рубцовске выкуплены почти все места. Такое различие может быть связано с разной покупательной способностью и интересом публики в каждом городе.
Ситуация с неполными залами не уникальна. В октябре в Новосибирске похожая картина наблюдалась на концерте Ларисы Долиной. Позже стало известно, что даже на концерт рок-группы «Алиса» новосибирцы не стремятся попасть, из-за чего лидер коллектива Константин Кинчев резко раскритиковал фанатов и отменил выступление.