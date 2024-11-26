Следы древних цивилизаций нашли в Новосибирской области — поселению более 7,5 тысячи

Особый интерес археологов вызвали остатки построек, обнаруженные в слое кротовской культуры. Пока неясно, были ли это жилые помещения или сакральные сооружения. Однако их сохранность открывает перспективы для изучения архитектуры и ритуалов древних цивилизаций.