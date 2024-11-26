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Posted 26 ноября, 09:51

Published 26 ноября, 09:51

Modified 26 ноября, 09:53

Updated 26 ноября, 09:53

Археологи во время раскопков

Следы древних цивилизаций нашли в Новосибирской области — поселению более 7,5 тысячи

26 ноября 2024, 09:51
Фото: НГТУ. Археологи во время раскопков

В Новосибирской области ученые нашли следы древних цивилизаций

Археологическая экспедиция в Венгеровском районе Новосибирской области совершила открытие, которое проливает свет на тысячелетнюю историю региона. В урочище Таи, на террасе реки Тартас, ученые обнаружили многослойное поселение, существовавшее в разные эпохи — от неолита до средневековья.

Высокая восьмиметровая терраса, где проводились раскопки, оказалась «археологическим пирогом», как говорят сами ученые, в котором каждый слой — это отдельная эпоха. Уникальная находка зафиксировала следы жизни, начиная с восьмого тысячелетия до нашей эры.

  • Ранний неолит (8–7 тысячелетия до н. э.) представлен самым нижним слоем. Находки подтверждают существование людей на территории региона в период формирования оседлого образа жизни.
  • Эпоха бронзы (3 тыс. лет до н. э.) оставила следы одиновской культуры, в том числе характерную керамику.
  • Конец бронзы и начало железного века связаны с кротовской культурой (конец III — середина II тысячелетия до н. э.), следы которой включают остатки построек.
  • Средневековье завершает эту многослойную «летопись».

Каждый слой содержал керамические изделия, кости животных и другие предметы быта. Радиоуглеродный анализ позволит уточнить возраст находок и узнать больше о жизненном укладе древних жителей.

Особый интерес археологов вызвали остатки построек, обнаруженные в слое кротовской культуры. Пока неясно, были ли это жилые помещения или сакральные сооружения. Однако их сохранность открывает перспективы для изучения архитектуры и ритуалов древних цивилизаций.

Река Тартас сыграла ключевую роль в формировании слоев. Изменения уровня воды заставляли людей покидать низины и возвращаться спустя годы, когда на затопленных участках формировались новые слои ила. Таким образом, культурные слои накладывались друг на друга, создавая своеобразную летопись взаимодействия человека с природой.

В 2025 году археологи планируют расширить исследования. Геофизическая разведка на противоположном берегу урочища Таи может обнаружить новые памятники. Ученые предполагают, что в этом районе могут находиться остатки неизвестных поселений или погребальных комплексов, связанных с известным Тартас-1.

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#Алина Гурицкая#Культура#Наука#Новосибирская область#Археология#История#Раскопки#Поселения
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