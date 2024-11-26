Следы древних цивилизаций нашли в Новосибирской области — поселению более 7,5 тысячи

Posted 26 ноября, 09:51
Published 26 ноября, 09:51
Modified 26 ноября, 09:53
Updated 26 ноября, 09:53
Высокая восьмиметровая терраса, где проводились раскопки, оказалась «археологическим пирогом», как говорят сами ученые, в котором каждый слой — это отдельная эпоха. Уникальная находка зафиксировала следы жизни, начиная с восьмого тысячелетия до нашей эры.
Каждый слой содержал керамические изделия, кости животных и другие предметы быта. Радиоуглеродный анализ позволит уточнить возраст находок и узнать больше о жизненном укладе древних жителей.
Особый интерес археологов вызвали остатки построек, обнаруженные в слое кротовской культуры. Пока неясно, были ли это жилые помещения или сакральные сооружения. Однако их сохранность открывает перспективы для изучения архитектуры и ритуалов древних цивилизаций.
Река Тартас сыграла ключевую роль в формировании слоев. Изменения уровня воды заставляли людей покидать низины и возвращаться спустя годы, когда на затопленных участках формировались новые слои ила. Таким образом, культурные слои накладывались друг на друга, создавая своеобразную летопись взаимодействия человека с природой.
В 2025 году археологи планируют расширить исследования. Геофизическая разведка на противоположном берегу урочища Таи может обнаружить новые памятники. Ученые предполагают, что в этом районе могут находиться остатки неизвестных поселений или погребальных комплексов, связанных с известным Тартас-1.