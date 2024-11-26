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Posted 26 ноября, 02:00

Published 26 ноября, 02:00

Modified 26 ноября, 02:00

Updated 26 ноября, 02:00

Телеведущий Дор: у представителей либеральной культуры США сектантское мышление

26 ноября 2024, 02:00
У представителей либеральной культуры в США сектантское мышление. Такое мнение выразил американский телеведущий Джимми Дор.

Он заявил об этом ведущему RT Афшину Раттанзи.

В качестве примера Дор привёл юмористическое шоу Saturday Night Live.

«Им овладел так называемый ментальный вирус секты пробужденцев, и тамошний юмор перестал быть смешным, потому что основывается он не на правде. Юмор смешит только тогда, когда в основе его правда, чего в этом случае нет. В основе здесь продвигаемые истеблишментом выдумки, такие как „российский след“, — сказал Дор.

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