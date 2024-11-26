Телеведущий Дор: у представителей либеральной культуры США сектантское мышление

«Им овладел так называемый ментальный вирус секты пробужденцев, и тамошний юмор перестал быть смешным, потому что основывается он не на правде. Юмор смешит только тогда, когда в основе его правда, чего в этом случае нет. В основе здесь продвигаемые истеблишментом выдумки, такие как „российский след“, — сказал Дор.