Тюремная обстановка, мыши и грибок: антирейтинг санаториев Новосибирской области

Posted 26 ноября, 09:28
Published 26 ноября, 09:28
Modified 26 ноября, 09:31
Updated 26 ноября, 09:31
Рейтинг создан на основе отзывов и оценок сервиса 2GIS и не является единственно верным мнением. Мы проанализировали впечатления посетителей и составили обзор с учетом плюсов и минусов каждого учреждения.
Рейтинг: 3,5 балла (169 оценок)
Адрес: г. Бердск, ул. Попова, д. 12
Этот пансионат славится своим расположением на берегу Бердского залива. Основные предложения — санаторно-курортное лечение, диетическое питание, различные виды досуга и культурные программы. Однако уровень сервиса и инфраструктуры оставляет у многих смешанные впечатления.
Отзывы о пансионате «Лесная сказка» также полны критики. Основные нарекания связаны с грубостью персонала, устаревшей инфраструктурой и проблемами с уборкой помещений. Множество гостей сообщают об устаревших условиях, таких как отсутствие кондиционеров и ремонтных работ. Но самое главное — некоторые посетители жалуются на мышей в номерах.
«В комнатах бегают мыши! Администрация это игнорирует», — пишет шокированный отзыв Татьяна.
«Администратор С. ведет себя по-хамски», — выделяет Андрей.
«Стены давно требуют ремонта, кондеров нет, а атмосфера как в поликлинике», — дополняет Анастасия.
Среди плюсов заведения гости указывают качество самих услуг. По словам посетителей, лечение оказывают на высшем уровне. А дополнительные положительные эмоции вызывает окружающая обстановка — санаторий также находится за городом.
Рейтинг: 3,6 балла (108 оценок)
Адрес: г. Новосибирск, территория военного санатория «Ельцовка», д. 9
Военный санаторий «Ельцовка» предлагает реабилитацию для военнослужащих и их семей. Комплекс расположен в сосновом бору на берегу Оби. Лечение направлено на заболевания дыхательной, нервной и костно-мышечной систем.
Гости санатория «Ельцовка» высказывают недовольство состоянием номеров, плохим обслуживанием и организацией заселения. Проблемы с мебелью, некачественное питание и длительные очереди на заселение — основные причины, по которым отдыхать или лечиться в этом заведении оказалось неприятно.
«Мебель разваливается, подушки ужасные, окна деревянные. Отдых был испорчен», — пишет аноним.
«Заселение — потерянный день. В очереди сидели по 2-4 часа», — отмечает еще один пользователь.
«Завтраки — остывшие каши. Столовая тесная и грязная. Есть здесь не хочется, приходится покушать», — заключает Максим.
Положительные отзывы также в основном касаются качеством оказываемых услуг. Здесь в основном проходят реабилитацию военные, получившие ранение. Солдаты отмечают, что лечение проходит успешно. Чистый воздух и постоянные процедуры способствуют скорейшему выздоровлению.
Рейтинг: 3.7 балла
Адрес: ул. Софийская, д. 19, Новосибирск
«Золотой берег» расположен в живописном Чемском бору на берегу Обского водохранилища. Основные направления работы включают лечение пульмонологических, гинекологических, неврологических и ортопедических заболеваний. Гостям предлагаются комфортабельные номера, лечебные процедуры, развлекательные мероприятия и доступ к природе.
Многие посетители жалуются на устаревшие номера, где бытовые условия оставляют желать лучшего. Плохая уборка, грязная мебель, неисправная сантехника и плесень вызывают отвращение. Лечение также часто воспринимается как формальное: предлагаемые процедуры не оправдывают заявленных ожиданий. Кроме того, гости отмечают проблемы с организацией досуга и грубость персонала.
«Тюремная обстановка, позорные номера. Телевизоры и линолеум вообще треш!» — сообщает аноним.
«Йодобромная ванна» оказалась обычной солью для домашнего использования. Машину на территории повредили, а виновник нахамил», — оставила отзыв посетительница Наталья.
«Номер грязный: плесень в душе, кондиционер не работал, полотенца воняли. Компensation предложили в виде процедуры за 250 рублей!» — возмущается Олеся.
Хотя некоторые пользователи сети не заметили грязь в номерах и оставили положительные отзывы не только за качественное лечение, но и за чистоту в комнате. Также много положительных отзывов касаются отдельных специалистов, которые проводят процедуры.
Рейтинг: 3,8 балла (13 оценок)
Адрес: Новосибирская область, р. п. Маслянино, ул. Дорожная, 38
Расположенный на берегу реки Бердь, этот центр обещает отдых и оздоровление в окружении живописной природы. Основное направление — лечение сердечно-сосудистых и опорно-двигательных заболеваний, а также реабилитация после COVID-19. Центр предоставляет широкий спектр медицинских услуг, культурно-досуговые мероприятия и сбалансированное питание.
Гости Маслянинского оздоровительного центра отмечают проблемы с обслуживанием и коммуникацией. В частности, многие жалуются на грубость персонала, которая негативно сказывается на общем впечатлении от центра. Также возникают трудности с дозвоном и получением информации. Некоторые указывают, что после смены руководства уровень сервиса значительно снизился.
«Врач Надежда И. вышла с каменным лицом, с холодным отношением. Бабушка 87 лет уехала тем же днем из-за такого отношения», — сообщает посетительница Ольга.
«Два дня не могла дозвониться. Для чего тогда указывают телефон?» — возмущается Анастасия.
«Руководство сменилось, и теперь там не так хорошо, как было раньше», — констатирует еще одна посетительница Ольга.
Однако о санаторном комплексе оставляют и положительные отзывы. Главной заслугой гости считают близость с природой — санаторий окружен сосновым бором, есть живописные места за территорией центра, по которым можно прогуляться. Некоторые пользователи сети также в качестве достоинства отмечают хорошее питание и профессионализм отдельных врачей.
Рейтинг: 3.9 балла
Адрес: ул. Зелёная роща, д. 15, Бердск
Санаторий «Сибиряк» — шестиэтажный комплекс в лесопарковой зоне Бердска, рядом с Обским водохранилищем. Здесь предлагают диетическое питание, СПА-услуги, бассейны и медицинское лечение. Здравница славится разнообразием процедур.
Главная проблема, которую отмечают посетители, — недостаточная клиентоориентированность. Многие сталкиваются с холодным отношением персонала, особенно при возникновении сложных ситуаций, таких как неисправное отопление или отмена бронирования. Гости считают, что организация работы санатория, включая питание и режимы работы, нуждается в пересмотре. Возврат денег за неиспользованные услуги превращается в сложный квест.
«В шале отключили отопление, дом прогрелся только через 4 часа. Персонал никак не отреагировал», — сетует гостья Юлия.
«Отказались от поездки за неделю, но деньги вернуть не удалось. Ощущение, что нас развели!» — пишет Елена.
«Персонал начинает убирать обеденный зал задолго до закрытия. Такое отношение портит впечатление», — возмущается еще одна посетительница.
Положительных отзывов о данном санатории гораздо больше. Гости рассказывают, что насладились отдыхом, хорошо провели время на свежем воздухе, смогли восстановить здоровье. Наслаждение, по словам многих посетителей, вызывает бассейн, опрятность номеров и вкусный кофе в кафе.
Если вы не знаете, в каком санатории гарантированно стоит отдохнуть, ознакомьтесь с другим нашим материалом, где мы составили народный рейтинг лучших оздоровительных центров.